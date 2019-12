Column Ozair Hamid – De doorbraak of ondergang van Baudet

2019 was een hectisch jaar. Een jaar met persoonlijke aanvallen, overhaaste generalisaties en exorbitante speeches. 12 maanden waarin Verlichte denkers werden gebruikt om een politieke visie uit te zetten, terwijl ook tegen diezelfde visie een irrationele aversie ontstond.

Het nieuwe jaar brak aan, FVD steeg exponentieel in de peilingen en niets leek fout te kunnen gaan. Totdat Henk Otten in een interview met D66-blad NRC openlijk (valide) kritiek uitte op Baudet. De FVD-leider zou minder moeten ‘flirten’ met extreemrechts en het succes meer moeten delen met de nieuwe FVD-afgevaardigden in de provincies. Het resultaat was een – van beiden kanten – amateuristische, politieke impasse waarbij er totaal geen rekening werd gehouden met mogelijke electorale schade.

Uit de daaropvolgende Europese Parlementsverkiezingen vloeide vervolgens een teleurstellende verkiezingsuitslag. Volgens Derk Jan Eppink het gevolg van financiële mismanagement. Zijn essay dat 3 dagen voor de verkiezingen werd gepubliceerd waarin hij abortus, euthanasie en individualisering bekritiseerde zal hem ook ongetwijfeld niet in dank zijn afgenomen door de kiezer. Hoogstwaarschijnlijk was het teleurstellende resultaat een combinatie van beide factoren.

Het niet associëren van ‘Ich habe es nicht gewußt‘ met WOII als historicus leverde de jonge conservatief ook niet veel stemmen op. Verder Retweette en Likete Baudet dubieuze, nativistische individuen op Twitter, terwijl hij toch zou moeten weten dan als volksvertegenwoordiger je verantwoording af moet leggen. Ook over zogeheten Twittergedrag.

Ondanks deze misstappen staat Baudet op 18 zetels volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond. Niet alleen is de hoge peilingstand iets verwonderlijks. Ook de misstappen zelf zijn vreemd. Thierry Baudets’ grootste inspirator, Alexis de Tocqueville, is immers één van de grondleggers van het liberalisme. De stroming van gelijkwaardigheid, individualisme en vrijheid.

Het renaissanceschip van FVD kan twee verschillende koersen varen. Zij kan gaan vissen in de electorale vijver van de PVV, waar makkelijk maar weinig stemmen te winnen zijn, of zij kan door een alternatief te vormen voor de VVD en het CDA grote getalen aan kiezers trekken om zo politieke invloed af te dwingen in het versplinterde politieke landschap. ‘The choice is yours Thierry. Choose wisely.’