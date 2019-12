Grand Theft Auto – Assen City: Vier mensen opgepakt voor achtervolging en aanrijding met vechtpartij

Het was behoorlijk schrikken in Assen vandaag. Voor wie bekend is met de spelreeks Grand Theft Auto moet de situatie, die zich af heeft gespeeld in Assen, associaties oproepen. Een wilde achtervolging, met aanrijdingen en botsingen, resulteerde in een vechtpartij en vier arrestaties. Een ronduit bizarre situatie.

Het zal je maar gebeuren: Je denkt rustig even te kunnen gaan wandelen over straat, of op de fiets nog snel wat boodschappen te kunnen gaan doen voor de laatste paar dagen van 2019, belandt je ineens midden in een GTA-scenario! Een auto werd door een andere auto achtervolgd. Op hoge snelheid scheurden ze door de straten van Assen. De achtervolgde auto besloot uiteindelijk verder te gaan over het fietspad. Daarbij raakten twee voorbijgangers gewond. Het zou gaan om een persoon in een scootmobiel en een fietser. Of ze er erg aan toe zijn is vooralsnog volstrekt onbekend.

De voorbij geraasde automobilisten hadden echter grotere zorgen. Vlak na de aanrijding kwam er namelijk een rotonde en geen van beide had last van de gedachte ‘laat ik eens vaart minderen’. De rotonde leek namelijk een uitstekend moment om de achtervolger af te schudden. Dat liep toch iets anders!

Bij de rotonde klapte de ene op de andere auto en kwamen beide auto’s tot stilstand. Net als in GTA leek ook hier het idee te heersen dat een stilstaande auto, midden in een achtervolging, game over betekende. Een auto lijkt zelfs een wiel te missen. Enige twijfel over of de inzittenden meer van de fight- of juist de flight-response waren, was er niet. Het eerste wat ze deden was het tevoorschijn halen van ‘slagwapens’ en raakten daarna direct met elkaar in gevecht. Uiteindelijk zijn er vier mensen opgepakt.