Hilarische Rutte belooft: ‘Migratie wordt een speerpunt in 2020… Je kunt niet verder met Schengen’

In gesprek met De Telegraaf laat premier Mark Rutte weten dat hij in 2020 heel serieus iets wil doen aan migratie. Echt waar. Dit heeft, natuurlijk, helemaal niets te maken met alle peilingen waaruit blijkt dat de VVD aan het instorten is. Nee, nee. Hij wilde hier al langer iets aan doen maar moest geduld hebben.

“Migratie wordt […] een speerpunt,” zegt Rutte tegen de krant zijn partij tijdens verkiezingscampagnes telkens weer keihard promoot. “We zien nu kansarme migranten door Europa wandelen en voor een deel in Frankrijk en in Nederland terechtkomen. Ik ben daar met de Franse president Macron over in gesprek en heb het deze week ook tegen een groep ambassadeurs verteld.”

Oh ja? Zo, dat is indrukwekkend zeg.

“De landen aan de buitengrenzen moeten onderscheid maken tussen echte asielzoekers en economische migranten die niets in Europa te zoeken hebben,” gaat Rutte verder. “Die laatste groep moeten ze niet laten doorlopen. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet verder met Schengen. Het hoofdpunt in Europa volgend jaar wordt migratie.”

Dan kun je niet verder met Schengen? Dreigt meneer de premier daar nou om dat verdrag maar helemaal op te zeggen? Jeetje, dat zou wat zijn. Interessant genoeg is dat precies wat zijn twee belangrijkste rivalen — Geert Wilders en Thierry Baudet — al jaren roepen.

Dus, ophouden met Schengen en invoeren van grenscontroles?

Nou, nee. Zo’n vaart loopt het ook weer niet. Gevraagd of ophouden met grenscontroles niet automatisch inhoudt dat Nederland grenscontroles invoert zegt hij: ‘Niet per se bij Nederland. En ik zeg ook niet dat we Schengen gaan opheffen, maar Schengen komt wel in gevaar.” Hij voegt daar aan toe dat “als de ultieme consequentie zou moeten zijn dat Nederland zelf grenscontroles moet invoeren, dan heeft dat enorme gevolgen voor onze economie. Dus dat wil je zo lang mogelijk voorkomen.”

Dus waar dit eigenlijk op neerkomt is dat Rutte het komende jaar heel veel gaat praten over immigratie en dat hij op die manier hoopt de VVD weer groot te maken, terwijl hij niet van plan is er wérkelijk iets aan te doen.