Kansparel-rappers inspireren 12-jarigen om met kapmessen op straat te dreigen – Amsterdam wil in gesprek ‘om grens van het toelaatbare te bespreken’

Drillrap is een fenomeen dat overal in de ghetto’s van Nederland voor blijkt te komen. Jonge knaapjes vormen bendes, doen stoer op een YouTube-filmpje, beledigen een andere bende en veroorzaken zo weer een vechtpartij met dodelijke afloop. Gemeente Amsterdam probeert de grens van het toelaatbare te bespreken, want ja, het houdt ze wel van de straat hè?

Wanneer YouTube één of andere homo hatende pastoor blokkeert of zo’n halfbakken nazi-figuur van z’n platform verwijderd dan is het allemaal verdiende loon en werd het tijd. Maar bij ghetto-knaapjes die met kapmessen, vuurwapens en ski-maskers stoer lopen te doen om anderen uit te dagen en te bedreigen, dan is er bij de (Amsterdamse) overheid toch ineens behoefte aan ‘een gesprek’.

“In de praktijk blijkt het ondoenlijk om drillcrews op te delen in enerzijds muziekgroepen die jongeren een platform bieden en anderzijds groepen die geweld aanjagen.”

Want immigranten-kinderen die opgroeien in een milieu met slechte sociaal-economische omstandigheden zijn natuurlijk wél slachtoffer. Dat ze wapens hebben, daarmee dreigen en zelfs gebruiken is natuurlijk wel heel erg, maar ze zijn óók slachtoffer. Of dat het in hun rapteksten gaat over dat vrouwen hoeren zijn die je gewoon als wandelende stukken vlees kunt behandelen is óók niet leuk, maar ze zijn óók slachtoffer.

En dat het voor medewerkers van het gemeentelijk Actiecentrum Veiligheid en Zorg niet te doen is om onderscheid te maken tussen getalenteerde rapbendes en criminele bendes die actief geweld aanwakkeren, moeten we ervoor waken dat we ze niet ‘in een hokje willen plaatsen’. Want ondanks dat ze, naast slachtoffer te zijn, dus kennelijk wel degelijk bijna allemaal crimineel gedrag lijken te vertonen of aan te wakkeren (en dus aangepakt moeten worden), is er ook werkgelegenheid voor die jongens.

“Je ziet in de ene groep veel talent en in de andere niet. Het is heel diffuus. We moeten als overheid dus ook niet alles in een hokje willen plaatsen. In deze sector zit ook een kans op werkgelegenheid voor die jongens.”

Je houdt het niet voor mogelijk maar in Amsterdam wordt drillrap dus als ‘klassiek dilemma’ beschouwd, want:

“Drill is een onderdeel van de jongerencultuur zoals die van alle tijden is. Natúúrlijk gaan de teksten over vuurwapens, blokken (cocaïne), saaf (geld). Over het maken van een grote klapper of overvallen en inbreken. Iemand toont in een clip zijn enkelband en je hoeft geen feminist te zijn om bij sommige teksten de wenkbrauwen te fronsen. Dat het daarnaast voortdurend gaat over het neerschieten of -steken van rivalen en over matties die in de gevangenis zitten en nodig vrij moeten komen, zal niemand een rapper nadragen. Ongemakkelijk wordt het wanneer (heel) jonge jongens met messen de straat opgaan omdat ze het idee hebben zichzelf op die manier te moeten bewijzen. In Zuidoost treft de politie bijvoorbeeld ook 10- tot 12-jarigen met kapmessen aan.”

Juist ja, bij 10- tot 12-jarigen die met kapmessen lopen te zwaaien wordt het pas ongemakkelijk… Dan ben je toch ook als ambtenaar volledig de weg kwijt?! Mijn god zeg.