Kopschoppen, steekpartijen en doden: kerstgedachte in Nederland compleet verdwenen

Laat die kerstgedachte in Nederland maar zitten dit jaar! Er is niets meer van over. Van vlak vóór kerst tot en met vandaag dook het ene na het andere artikel op over kopschoppers, steekpartijen, doden en gewonden. Wat een triest einde van het jaar…



Amersfoort: steekpartij

De nacht van vrijdag op zaterdag eindigde rond half zes met een steekpartij in de Lavendelstraat. Opvallend was dat er maar liefst drie mensen werden aangehouden en dat het incident zich, zo lijkt het althans, voltrok voor het oog van huiswaarts kerend publiek. Mooie afsluiter van je stapavondje zeg!

Hengelo: dodelijke steekpartij

In Hengelo is een vrouw doodgestoken maar laten de feiten zich nog steeds raden. De politie zegt niets, een verdachte wordt nog ondervraagd en getuigen moeten zich nog melden.

Rozenburg: dodelijke steekpartij

‘Ruzie in de relationele sfeer’ lijkt de beste beschrijving maar dekt toch niet helemáál de lading in dit geval. Een 32-jarige vrouw is namelijk in haar woning overleden aan de gevolgen van messteken en er is een 33-jarige man aangehouden. De vrouw is echter moeder van vier kinderen die óók in de woning aanwezig waren toen ze werd vermoord. Of ze het hele tafereel hebben gezien of meegekregen wil de politie niet zeggen. Ze zullen echter nooit meer écht een fijne kerst beleven…

Andijk: kopschoppers

Drie jongens waren aan het klooien met vuurwerk. De katten van een 73-jarige meneer werden er onrustig van, dus sprak de man uit Andijk (Noord-Holland) de knaapjes aan op hun geknal met vuurwerk. Dat had de man blijkbaar beter niet kunnen doen, want hij kreeg een forse klap in z’n gezicht en viel neer op straat. Toch was de boodschap voor de man niet duidelijk genoeg, zo vonden de ‘stoere’ jongens, want de man verdiende wat hun betreft ook nog meerdere schoppen tegen z’n hoofd. Had je maar niet voor je onrustige katjes op moeten komen. Fijne Nederlandse kerst gewenst!

Schiedam: dodelijke schietpartij

In Schiedam werd gisteren een man in een huis doodgeschoten. Er zou een tweede slachtoffer zijn, maar die is mogelijk op de vlucht geslagen. Nu blijkt ook nog dat het dodelijke slachtoffer niet eens de officiële bewoner is. Dikke kans dat het om een vergismoord gaat dus!

Breda: drie gewonden bij schietpartij, met steekpartij als toetje

Zaterdagnacht was het ook raak in Breda, vier keer zelfs! Drie mensen raakten gewond bij een schietpartij in het centrum van Breda. Twee slachtoffers zouden bewakers zijn. Kort na het vuurgevecht werden er twee verdachten aangehouden. De schietpartij was pas het begin van de horror-Kerst, want later op diezelfde avond brak er een grote vechtpartij uit. Na flinke poeiers te hebben uitgedeeld kwam de politie om de hoek kijken. Iedereen maakte dat hij wegkwam, er bleef één iemand achter: een slachtoffer met steekwonden.

Bunschoten-Spakenburg: steekpartij

Op de Prinses Marijkestraat in Bunschoten-Spakenburg hadden ze geen schietpartij nodig om hun horror-kerst in te luiden. Daar trapten ze gewoon af met een oude vertrouwde steekpartij. Dit akkefietje zou een ‘ruzie in de relationele sfeer’ zijn, waarbij een vrouw waarschijnlijk een man heeft neergestoken.

Heemskerk: mishandeling bij verkeersruzie

Een hoogbejaarde man (88) moest in Heemskerk kennelijk worden geattendeerd op het feit dat oudjes niet meer moeten autorijden. Zo koppig als oudjes zijn is er natuurlijk maar één taal die ze dan nog wél begrijpen: lichaamstaal. Een 30-jarige man die in het bijzijn van een kindje een 88-jarige automobilist in z’n gezicht mept (die daardoor in het ziekenhuis is beland) is hartstikke normaal geworden!