Lekker dan! Europees Hof kiest voor multinationals in plaats van de burger: ‘Airbnb is slechts informatiemakelaar’

De uitspraak van het Europees Hof over de aard van Airbnb is een klap in het gezicht voor iedere burger in de EU. Door het bedrijf ‘informatiemakelaar’ te noemen in plaats van verhuurder of vastgoedbedrijf, kan Airbnb zo’n beetje alle verantwoordelijkheid ontlopen. Daar weten ze in Amsterdam alles van…

Bedrijven als Airbnb, Uber en Booking.com zijn diverse sectoren een doorn in het oog. Waar een hotel aan allerlei veiligheidseisen moet voldoen, kan iedere jandoedel met een vrije kamer in z’n huis deze verhuren via Airbnb. Makkelijk te vinden, zo gepiept. En waar zo’n hotel vroeger nog hard z’n best moest doen voor reclame en bekendheid, regelt Booking.com de reviews, zoekresultaten, prijsvergelijkingen en deals (voor een flink percentage van de winst). En waar taxibedrijven hun chauffeurs moeten opleiden kan iedereen met een auto door Uber praktisch dezelfde dienst aanbieden.

Is het perse erg? Nee, natuurlijk niet. Voor een deel is dit de keiharde realiteit van de liberale marktwerking: ‘had je maar met de tijd mee moeten gaan’. Om die reden hebben we bijvoorbeeld geen liftbediendes meer maar drukken we gewoon zelf op het knopje. Die liftbediende laat zich maar omscholen dan. Maar toch gaat die vergelijking niet helemaal op en zijn de negatieve effecten van dergelijke bedrijven toch een stuk erger dan het verlies van het beroep van liftbediende.

Hotels (of eigenlijk horeca in het algemeen), taxibedrijven en bezorgdiensten hebben namelijk véél meer moeten investeren om hun desbetreffende markt te kunnen betreden en staan daarom (in theorie althans) garant voor een bepaalde kwaliteitsnorm. Zij hebben die flinke investeringen gedaan, in de veronderstelling dat die regels voor de héle sector gelden: de concurrentie moet óók door dezelfde hoepeltjes om mee te kunnen doen. Nu krijgen zij steeds meer met oneerlijke concurrentie te maken die goedkoper is en (mede daardoor) beter in beeld is (of dit beeld zelfs beheert), minder geld kwijt is om concurrent te kunnen worden én ook nog eens minder belasting hoeft te betalen door multinationale constructies!

Amsterdam wordt al overladen met klote toeristen. Mooie hotels komen leeg te staan. Horeca-gelegenheden kunnen niet tegen Uber, Booking.com, Yelp.com of Thuisbezorgd.nl op en moeten wel meedoen. En wat zegt het Europees Hof? ‘Prima!’

Ik mag hopen dat dit nog een staartje krijgt, want dergelijke bedrijven plegen in feite economische roofbouw op alle sectoren waar ze zich in mengen en compenseren niets. Héél gevaarlijk!