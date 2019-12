LOCK THEM UP: sociale media worden massaal gebruikt om gevaarlijk illegaal vuurwerk te verkopen

Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk. Letterlijk. Toch neemt de handel in deze illegale waren alleen maar toe op sociale media. Met name Telegram wordt veelvuldig gebruikt door verkopers en kopers.

De Volkskrant heeft zich verdiept in de manier waarop Telegram gebruikt wordt voor de verkoop van deze illegale producten. De conclusie van de krant is dat het schijtgemakkelijk is om illegaal vuurwerk te kopen en/of te verkopen. “Een koper hoeft enkel de zoekterm ‘vuurwerk’ in te tikken in Telegram om de groepschats te vinden. Iedereen kan lid worden. De koper is slechts één simpele klik verwijderd van de markt,” aldus de Volkskrant.

De krant sprak vervolgens met kopers én verkopers. Allemaal lijken ze meer dan bereid te zijn om — anoniem natuurlijk — hun verhaal te doen. Het meest opvallend? De manier waarop ermee om wordt gegaan is het best te vergelijken met de drugshandel. Geheime ontmoetingen, gebruik van koeriers die de producten leveren, voorzichtige gesprekken op sociale media omdat de politie die groepen infiltreert…

Nou moet je er eens goed over nadenken waar we het hier over hebben: vuurwerk. Er lopen dus een stel mafkezen rond in Nederland die de wet op deze manier met voeten willen treden omdat ze tijdens Nieuwjaarsnacht graag herrie willen maken.

Hoe triest is dat? Hoe zielig ben je dan eigenlijk?

Denk daar nou eens over na. We hebben het hier over vaders, managers, bouwvakkers. Stuk voor stuk maken ze deel uit van een crimineel systeem omdat ze graag luide knallen horen.

Het is ongelooflijk. Wat een losers lopen er toch rond in ons land. Huisdieren zwaar in paniek, kleine kinderen schrikken zich rot en beginnen keihard te huilen, mensen met een zwak hart gaan er bijna aan onderdoor, maar oh, oh, wat hebben deze eikels een lol.

Het allerergste? Deze simpele zielen riskeren niet alleen hun eigen gezondheid, maar ook dat van normale mensen. Eerder deze maand werd er ruim tweeduizend kilo zwaar vuurwerk gevonden midden in een woonwijk in IJsselmuiden. Dat is absoluut levensgevaarlijk. Als er een ongelukje plaatsvindt en dat vuurwerk explodeert… je wil er niet eens over nadenken wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Verschrikkelijk.

Daarom zit er maar één ding op voor de politie: handelaren én kopers keihard straffen. Pleur deze klootzakken gewoon in de bak, en dan niet voor een week of twee, maar voor een maand of twee. Misschien dat ze dan eindelijk ophouden met deze idioterie.

