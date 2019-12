Lol! Afscheid ex-burgemeester Krikke ging via linkje naar afscheidsvideo in appgroep van college

Pauline Krikke nam op opmerkelijke wijze afscheid van het Haagse burgemeesterschap na de inferno van Scheveningen en Duindorp. Dat ze af ging druipen voelde iedereen wel aankomen maar om dat nou compleet zonder ook maar een greintje waardigheid te doen? Het Haagse college kreeg in de groepsapp alleen een linkje naar haar afscheidsvideo!

Pauline Krikke liet Den Haag achter in een ontiegelijke puinhoop. Zo’n beetje heel de lokale overheid, met alle bijbehorende instanties, werd mede door haar flink te kakken gezet. Twee wijken die bijna in de hens stonden door gebrekkig toezicht. Tonnen (zo niet miljoenen) aan schade door sintels, hitte en paniek, allemaal ontstaan door de vuurzee waar ineens niemand verantwoordelijk voor was. De politie wees naar de brandweer. De brandweer wees naar de inwoners en de inwoners wezen naar de burgemeester. Dat riedeltje herhaalde zich in verschillende vormen en uiteindelijk wist niemand meer waar de fout nou écht lag.

Enige tijd later werd steeds meer duidelijk dat het wel degelijk burgemeester Krikke was die eindverantwoordelijke was, maar eigenlijk de hele tijd gewoon uit haar neus heeft zitten vreten. Als een laffe haas droop ze toen uiteindelijk af, maar pas nadat duidelijk was dat haar positie écht niet meer te redden viel. En dan flik je het ook nog eens door in de app slechts een linkje naar je eigen flut-afscheidsvideo te sturen. Héél sneu, want Den Haag is nog steeds in chaos, mede door vervangend burgemeester Johan Remkes die doodleuk een streep door heel het vreugdevuur zette. Dat bleek ook een grote fout!