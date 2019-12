Meta-framing! Volkskrant framet ‘framing’ als ‘rechts modewoord’

De discussie over framing, fakenews, beeldvorming en propaganda is actueler dan ooit. Is de mainstream media wel te vertrouwen? Lees ik wel het hele verhaal? Sta ik überhaupt open voor andere invalshoeken? Het zijn allemaal vragen die de hedendaagse burger (terecht) bezig houden en het is een onderwerp waar niet lichtzinnig over moet worden gedaan. Behalve natuurlijk als je bij de Volkskrant werkt, dan geef je gewoon ‘rechts’ de schuld.

Columniste Loes Meijer durft, zonder blikken of blozen, ‘rechts’ de schuld te geven van het misbruiken van het woord framing om (politieke) tegenstanders mee om de oren te slaan. Enige ironie lijkt totaal aan haar voorbij te zijn gegaan. Want waar dit UvA-mevrouwtje eerst hetvolgende zegt:

“Framing is een begrip uit de sociale wetenschappen, het verwijst naar een invalshoek, de keuze om bepaalde zaken wel en andere niet uit te lichten. Waarschijnlijk schiet deze definitie tekort – als student wist ik er in elk geval pagina na pagina over vol te leuteren.”

Smeert ze letterlijk een alinea later zélf een joekel van een frame uit over je hele netvlies:

“Het is geen neutraal begrip meer zoals in de wetenschap, of wijsneuzerij van commentatoren, maar een rechts modewoord. Een stok om al dan niet ingebeelde tegenstanders mee te slaan.”

Ze noemt de boeren die aanklopten bij de NOS en zendtijd opeisten, Thierry Baudet is natuurlijk aan de beurt en ook Ongehoord Nederland moet het ontgelden. Ze legt nog even uit hoe effectief framing wel niet is, noemt Trump vervolgens als voorbeeld voor deze rechtse ‘framing-roepers’ en sluit af met een stukje geveinsde sympathie voor de boeren, vermalen met een totaal gebrek aan zelfreflectie:

“Waarom de boeren voor deze hysterie vallen, is me onduidelijk. Zij zouden als noeste werkers toch enig begrip moeten opbrengen voor media die ook maar gewoon hun werk doen. Niet foutloos, wel naar eer en geweten. En met steeds meer tegenwind.”

Hier meid, een vlugge grabbel aan Volkskrant-frames die hier bij DDS de revue zijn gepasseerd:

‘Wel naar eer en geweten’ mijn reet.