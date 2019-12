Mijn god… Explosieve groei wereldbevolking live op wereldkaart te volgen

De ‘omvolkingstheorie’ van rechts Nederland is ‘slechts een frame’. En het linkse ideaal van ontwikkelingshulp lijkt niet helemaal het gewenste effect te bereiken. Beide gaan over hetzelfde onderwerp: demografie. Hier wordt dat leuk in beeld gebracht, al vergaat het lachen je waarschijnlijk vrij snel.

De link verwijst je door naar een ‘Baby Map': een wereldkaart waar live wordt geregistreerd waar er een geboorte plaatsvindt. Het desbetreffende land van het nieuwgeboren kindje licht geel op en een teller houdt het totaal bij van een overzichtje van landen.

Klinkt leuk toch? Dat is het ook, totdat je er een minuut of vijf naar kijkt en een patroon begint te zien. Want Europese landen lichten nauwelijks op, terwijl China, India en Afrika haast vaker geel dan zwart gekleurd zijn. Nou is dat feit op zichzelf niet zo’n probleem, het is immers geen wedstrijd.

Maar gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er natuurlijk wél wat aan de hand. Want Nederland krijgt te maken met zo’n 100.000 immigranten per jaar en de rest van de EU-lidstaten zit met een vergelijkbaar scenario. En natuurlijk domineert ook klimaat als thema zo’n beetje alle mediakanalen.

Wie het nieuws heeft gevolgd, een beetje de feiten kent van wereldwijde demografische ontwikkelingen, en zich ook maar een héél klein beetje zorgen maakt over het klimaat, moet toch aanvoelen dat wat de Baby Map laat zien, gigántische problemen voorspelt? Meer mensen in arme landen maken het juist moeilijker voor zo’n land om economisch te ontwikkelen. Immigranten die naar Europa zijn gekomen hebben het geld ervoor bij elkaar kunnen sprokkelen en is dus veelal een vertrekkende middenklasse dat verhuist naar een status van Europese onderklasse. Terwijl wij in Europa lekker groen proberen te doen, zullen ze in Afrikaanse landen heus niet zo kieskeurig zijn over waar hun elektriciteit vandaan komt. Wat je dus uiteindelijk krijgt is een derde wereld vol kansarme burgers die zonder toekomstperspectief vastzitten in hun eigen land, dat alles opstookt wat los en vast zit om maar te overleven. Dat voedt uiteindelijk niet alleen een haat bij die mensen voor hun erbarmelijke omstandigheden maar ook wraakgevoelens. Want de Europeanen hebben het goed (relatief dan) en hun eigen potentieeltjes hebben hen in de steek gelaten. En deze groep wordt groot, héél groot.