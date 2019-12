‘Mooi kerstgebaar': arbeidsmigrant steelt chocoladerepen die daardoor onverkoopbaar zijn en werden gedoneerd

Wie dit artikel leest zal in eerste instantie denken dat het om een Robin Hood-achtig scenario gaat. Is niet zo: Een arbeidsmigrant stal voor ruim 250 euro aan chocoladerepen die daardoor onverkoopbaar werden. Dat werd vervolgens gedoneerd aan Stichting Welzijn Zundert. Die zijn natuurlijk hartstikke blij met deze ‘bijkomstigheid’.

In plaats van de gestolen chocoladerepen te vernietigen zijn ze gedoneerd aan een lokale stichting. Whoop-die-fucking-do! Een leuk neveneffect van een eigenlijk trieste situatie. Want eigenlijk komt het er gewoon op neer dat een dief toesloeg bij een lokale LaPlace. Daar jatte hij voor honderden euro’s aan chocoladerepen, bonbons en kindersuprise-ei. En toen hij z’n vuilniszak met chocola had gevuld, kwam hij terug voor meer. Vervolgens probeerde hij namelijk met grof geweld de kassa open te krijgen. Dat lukte niet, dus was de fooienpot voor Spieren voor Spieren aan de beurt.

En omdat deze flapdrol vrij snel werd gepakt en zijn buit alleen nog maar kon worden gedoneerd of worden vernietigd, hadden ze bij Stichting Welzijn Zundert geluk. De dief kan namelijk alles mooi gaan terugbetalen, inclusief de kosten van de chocola en de schade aan de zaak. Beetje raar om de nadruk van dit bericht te leggen op het gelukje voor de stichting. De dief krijgt in ieder geval z’n verdiende loon.