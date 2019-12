Nederland gaat de wereld over: ‘De overheid wil geen Holland gebruiken om het imago te veranderen’

Het is de internationale media opgevallen dat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken vanaf 1 januari beginnen om het imago van Nederland in het buitenland enigszins te veranderen. Vanaf dan moeten bedrijven, ambassades, consulaten, ministeries en universiteiten naar ons land verwijzen onder de naam “The Netherlands.” Nu noemen de meeste organisaties ons land “Holland.”

Voorheen gebruikte de Nederlandse overheid het woord “Holland” en was een tulp het nationale symbool in het buitenland. De switch naar The Netherlands komt voort, aldus bijvoorbeeld het Amerikaanse The Hill, uit de wens van de toeristenindustrie om het hele land te vertegenwoordigen, en niet alleen de twee provincies Noord- en Zuid-Holland.

Maar dat is natuurlijk niet de enige reden voor de imagoverandering. Laten we wel wezen, die Hollanders hebben lak aan de overige 10 provincies. Dat hebben ze altijd al gehad, tegenwoordig is dat niet anders. Nee, waar het ze écht om gaat is dat ze graag een ander soort toeristen willen aantrekken. Geen “grote aantallen toeristen die low cost airliners gebruiken om naar ons land te komen, en die zich vooral ophouden in Amsterdam om daar a) marijuana te roken en b) de hoeren te bezoeken.

Met andere woorden, de oude manier van promoten is zo succesvol gebleken dat mensen in de Randstad er overlast van ondervinden. En dat vinden ze niet fijn. Dát is de enige reden waarom er nu opeens besloten wordt om voortaan toch maar “The Netherlands” te gebruiken in plaats van Holland, en om de andere provincies ook aan te prijzen in plaats van alleen de Hollandse steden.

Maar ja, leg dat maar eens uit aan de buitenlandse publicaties die hierover berichten. Die denken ongetwijfeld écht dat onze Hollandse overlords zich druk maken over de belangen van de andere provincies.

