Nu vindt Emmanuel Macron kerst wel belangrijk ‘liever niet staken tijdens de feestdagen’

De Franse president Emmanuel Macron kiest eieren voor zijn geld en hoopt dat Franse stakers zijn kerstwens in vervulling laten gaan om tijdens de feestdagen te stoppen met staken. Macron verdedigt de grondwettelijke rechten, maar wenst in het openbaar dat stakers “rekening houden met families en het gezinsleven” en zich koest houden.

Door de vele protesten in het land is president Macron naarstig op zoek naar nieuwe vijanden om zijn eigen identiteit te bevestigen en zijn bevolking af te leiden van de pensioenhervormingen van zijn regering, zo suggereren vrij de nieuwe militaire acties van Frankrijk in Mali waarbij tientallen mensen werden gedood, naar verluid ‘moslimextremisten’. Dat soort berichten doen het natuurlijk ‘goed’ bij het genereren van het Franse ‘wij-gevoel’.

Maar in hoeverre die berichten waar zijn weet niemand en vrijwel iedereen kopieert de persberichten van de Franse staat(smedia) -alsof die een betrouwbare bron zijn als het gaat om moord en doodslag.

Ondertussen ligt Frankrijk wél al maanden op z’n gat. De ‘Gele hesjes’-protesten blijven maar aanhouden en veroorzaakten afgelopen jaar miljoenen euro’s aan schade. Maar de hesjes zijn nu niet het enige probleem van Macron. Naast de hesjes staan nu ook vakbonden en andere groepen Fransen die zijn beleid niet kunnen waarderen.

Today was the 58th consecutive Saturday of massive #GiletsJaunes #YellowVest protest against #Macron across #France

It was also the 399th day since the movement was created

Police celebrated it by cracking some heads open with their batons…as usual#MediaSilence#EUsilence pic.twitter.com/Z9FAW18K4a

— BasedPoland (@BasedPoland) December 21, 2019