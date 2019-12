Radicaal-linkse gemeenteraad Amsterdam keurt motie BIJ1 goed: geen boetes voor daklozen die op straat slapen

Want daklozen vragen om in een opvang te slapen — waar ze gratis of bijna gratis een dak boven het hoofd hebben — is natuurlijk heel onderdrukkend. Enzo.

Sylvana Simons is ont-zet-tend blij. De gemeenteraad van Amsterdam heeft namelijk een voorstel goedgekeurd van de Amsterdamse fractie van haar onzinpartij. De motie van BIJ1 eist dat het college beleidsmatig vastlegt “dat dak- en thuislozen niet worden beboet als zij op straat slapen.” De motie werd aangenomen met “een ruime meerderheid.” De enige partijen die tegenstemden zijn FVD en CDA. Dus ook de VVD was ervoor.

Weinig verrassend gezien het linkse karakter van die partij, maar we vermelden het toch maar even.

Volgens de knettergekke Simons is het “onverteerbaar dat er in dit land mensen zijn die de nachten buiten moeten doorbrengen. Zij verdienen geen boete’s, maar een menswaardige, structurele oplossing voor hun situatie. Repressie is het verkeerde antwoord op die vraag.”

Voor de goede orde stelt ze ook nog even dat BIJ1 zich “met nadruk hard [maakt] voor al die Nederlanders die slachtoffer worden van de dominante systemen die intrinsiek mensen uitsluiten.”

Met andere woorden, dak- en thuislozen zijn slachtoffer van het grote boze systeem — hetzelfde systeem dat in haar ogen intrinsiek racistisch en seksistisch is, en alleen maar bestaat om de zogenaamde macht van ‘witte mannen’ te beschermen.

Flauwekul. Er zijn weinig landen waar de overheid én charitatieve organisaties meer doen om dak- en thuislozen actief te helpen. Er is werkelijk geen enkele goede reden voor die mensen om op straat te slapen. Ze kunnen terecht in een opvang, waar ze vaak ook meteen even kunnen eten en douchen.

Maar ja, dan moeten ze — in sommige opvangen tenminste — niet high of dronken binnen komen. Dus even nuchter zijn, gaan slapen, waarna ze als ze wakker worden weer zoveel misbruik kunnen maken van dergelijke producten als ze willen.

En dan nog iets. Daklozen worden niet beboet omdat iedereen het zo leuk vindt ze te onderdrukken, maar omdat ze buurten onveilig maken. Ze zijn dronken, high, en misdragen zich. Dát is waarom ze beboet worden.

Blijkbaar kunnen Simons én de rest van de gemeenteraad — met uitzondering van FVD en CDA — zich er niet om druk om maken dat de gewone Amsterdammer zich niet veilig voelt in eigen stad of zelfs maar in eigen straat. Schandalig.