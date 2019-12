Syp Wynia framet Mark Rutte als links: ‘Rutte III mogelijk het meest linkse kabinet ooit’

Syp Wynia komt vandaag met een aantal opmerkelijke uitspraken. Volgens de journalist is het Kabinet Rutte 3 mogelijk ‘het meest linkse kabinet ooit’. Om de stelling kracht bij te zetten geeft Wynia een aantal voorbeelden. Denk hierbij aan de kabinetsambitie om ‘klimaatkoploper’ te worden, de enorme toestroom van migranten en omdat het kabinet ‘geld wil lenen, niet omdat het moet, maar omdat het kan’, via Syp Wynia.

Het Kabinet Rutte 3 is sowieso een mengelmoes van vier partijen en daardoor is het lastig om te duiden of het beleid nu ‘rechts’ of ‘links’ is. Dat hangt natuurlijk ook sterk af van welke beleidsterreinen worden belicht. Op sommige punten is het huidige kabinet namelijk best wel rechts, maar op andere bijzonder links. Of het gemiddelde van al die verschillende keuzes en beleidsterreinen meer naar links of rechts hellen is in deze dus onderwerp van discussie. Volgens Wynia is het kabinet in ieder geval méér links dan rechts:

“De samenstelling van de coalitie zegt niets. Regeringspartij D66 is weliswaar een favoriete partij van de werkgeverslobby, maar uitgesproken links als het om klimaat, milieu, migratie en Europa gaat (even aangenomen dat ‘Europa’ links is, maar dat wordt tegenwoordig begrijpelijkerwijs wel vaak zo gezien). Zo komt de ambitie van het kabinet om klimaatkoploper van Europa – en dus van de wereld – te zijn rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van D66.”

Goed, volgens Wynia is het feit dat het Kabinet Rutte 3 ‘klimaatkoploper’ wil zijn het bewijs voor linksheid.

Dat kan, maar het huidige klimaatbeleid is vooral bedoeld als een verdienmodel voor een aantal bedrijven en bevriende politici, die carbon credits en andere aanverwante objecten willen verkopen in de markt, allemaal om “de natuur te redden” natuurlijk. Dat is niet per se links of rechts, maar corrupt. Noem het dan ook zo, Wynia! De schrijver benoemt deze realiteit, die dus niet per se links of rechts is.

Zo stelt Wynia:

“RutteDrie is ook een links kabinet, omdat het de bevolking in dit relatief dichtbevolkte land laat groeien door immigratie. Dat zou rechts kunnen heten, omdat bevolkingsgroei slecht is voor klimaat, natuur en milieu. Maar immigratie wordt meestal toch als links beschouwd omdat het rechts wordt gevonden als je zegt dat het misschien wel wat minder kan. Ook in dat opzicht krijgen GroenLinks en D66 dus volledig hun zin. Dat zijn de partijen die het meest enthousiast worden van onbelemmerde immigratie.”

Dus, ja, is Rutte 3 nu rechts of links? We blijven na het lezen van het stuk van Syp Wynia met vragen achter. Wat is uw mening? En wat definieert politiek ‘rechts’ en ‘links’ precies?