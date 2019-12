Twee incidenten: conducteurs mishandeld in treinen Noord-Holland

Gisteren vonden twee treinincidenten plaats in Noord-Holland waarbij conducteurs werden mishandeld door treinreizigers. In Castricum was een vrouwelijke zwartrijder betrapt en kreeg een boete waarna ze de conducteur heeft geschopt en geslagen. Later op die avond werd ook nabij Haarlem een conducteur mishandeld, waarna een 23-jarige jongeman werd aangehouden. Wat er in Haarlem gebeurde is nog niet helemaal duidelijk.

Geweld tegen hulpverleners neemt sterk toe, maar ook het geweld tegenover beveiligers en conducteurs lijkt steeds vaker voor te komen. Vorige maand nog deelde de Politie videobeelden van een incident. Een conducteur werd bewusteloos geslagen door een man nabij Breda. De dader in kwestie is volgens NOS Teletekst nog steeds niet opgepakt en loopt dus nog vrij rond.

In Castricum werd een 23-jarige vrouw betrapt op zwart reizen.

Nadat de conducteur haar het verplichte kaartje inclusief boete wilde overhandigden werd de vrouw agressief. Ze begon te schoppen en te slaan waarna de Nederlandse Spoorwegen de Politie moest inschakelen om de orde te herstellen. Behalve de boete voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs, hangt de vrouw nu ook vervolging boven het hoofd vanwege de mishandeling van een conducteur.

De incidenten blijven zich opstapelen in het ‘gave land’ van Mark Rutte. Incidenten, die ondertussen tot een patroon van degeneratie en verval zijn geworden.