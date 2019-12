Vanavond klinken hopelijk de allerlaatste vuurwerkknallen in de Nederlandse straten ooit

Het wordt tijd om die levensgevaarlijke rommel zwaar aan banden te leggen. Geniet vanavond dus met volle teugen van alle voetzoekers, rotjes, fonteinen en duizendklappers… maar laat het dan wel de laatste jaarwisseling zijn waar zoveel kleurrijke explosieven worden opgeblazen.

Hè? Zal u wellicht denken? Een beetje een rechts blog dat er linkse praatjes op gaat nahouden? Stuur die Engelbart meteen naar Joop.nl! DDS is afgegleden!!1!!! Whelp, schande, de MSM hebben weer een nieuw speeltje in hun greep. Ik snap die reactie, want die krijgen we wel vaker als we een mening verkondigen die ook maar een halve millimeter afwijkt van wat er binnen politiek incorrect Nederland geldt als politiek correct. Afwijken van de rechtse orthodoxie? Klop maar aan bij Francisco van Jole, verraaier!

Toch wil ik u vragen die teksten nog even voor u te houden, en mijn argumenten aan te horen. Schat ze op waarde, en als u dan nóg vindt dat de hoofdredacteur een links-progressieve GroenLinks-stemmer is die nodig door het slijk moet worden gehaald in de podcast van Robert Jensen of in zo’n tweet van Ongehoord Nederland, brand dan vooral los. Maar vertel me dan ook wáárom mijn argumenten niet kloppen.

Want volgens mij is er gewoon geen speld tussen te krijgen: vuurwerk is enorm gevaarlijk. En dan niet alleen voor waaghalzen die het stoer vinden om te dichtbij te blijven staan terwijl er iets lichtontvlambaars ontploft, maar ook voor onschuldige mensen die helemaal niets te maken willen hebben met die troep. Een pijl die niet goed in een bierflesje staat, een etterbak die met een rotje gooit naar een fietser. Een nietsvermoedende voorbijganger die ineens een voetzoeker tegenkomt: ieder jaar zijn er weer honderden vuurwerkslachtoffers die oud en nieuw in een ziekenhuis moeten vieren. En wellicht ook het nieuwe jaar ingaan boordevol goede voornemens, maar zonder hun pink, rechteroog of zelfs hun hele neus.

En hoe dat komt? Omdat een aanzienlijk deel van Nederland met halfzware en zware explosieven staat te knallen. Niet op een afgelegen terrein, maar gewoon in de straat. Waar mensen wonen en werken, kinderen spelen, katten hun dagelijkse ommetje maken en brievenbussen wachten die laatste paar mensen die hun correspondentie nog niet via de e-mail doen.

Ik voel het tegenargument echter al aankomen: traditie!!1 En dan zeg ik: so what? Vuurwerk hoeft niet geheel te verdwijnen, het moet alleen weg uit de woonwijken. Tijdens een show met opgeleide en gecertificeerde vuurwerkknallers: alleen maar top. Door Henk de buschauffeur die zich al heeft laten vollopen met bier en champagne: toch maar niet. Tradities blijven alleen bestaan als ze meeveranderen met de tijd, anders zijn ze ten dode opgeschreven. Vraag dat maar aan ezeltje prikje en het oud-Hollandse spijkerpoepen. Grote kans dat uw buurmeisje van 8 daar nog nooit van gehoord heeft, en daar ook nooit van zal horen.

Dus daarom: het wordt tijd dat de politiek eindelijk eens écht werk gaat maken van dat vuurwerkverbod. Dit zou geen punt moeten zijn van GroenLinks en PvdD tegen de rest. Dit gaat om de veiligheid van Nederland, het beschermen van onschuldige burgers en zelfs om de gezondheid. Of dacht u dat al die kruit- en zwaveldampen die tot Driekoningen in de lucht hangen soms gezond waren?

Verbied dus al het consumentenvuurwerk, en richt je op gemeentelijke vuurwerkshows. En nee, die hoeven heus niet door de overheid zelf georganiseerd te worden. Maar de taak die de bovenonsgestelden wel hebben, is onze veiligheid bewaken. Dat is toch niet teveel gevraagd?