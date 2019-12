Wat nou minder criminaliteit? Wel vijftig procent méér schietincidenten in Rotterdam!

Het aantal schietincidenten in Rotterdam is flink gestegen dit jaar. Dat maakte de Eenheid Rotterdam van de Nationale Politie vandaag bekend. Waar er in 2018 ‘nog maar’ 71 schietincidenten waren, zijn dat er in 2019 inmiddels al 108. Dat is een stijging van meer dan vijftig procent!

Het gaat lekker in de havenstad van Nederland. Het merendeel van de schietincidenten vond in de stad zelf plaats. Maar liefst 74 schietpartijen voltrokken zich in de stad Rotterdam. Daarvan zijn er vier met een dodelijke afloop tot gevolg en staat de teller op 24 gewonden.

De politie laat ook weten dat er 75 verdachten zijn aangehouden en dat er, hou je vast, maar liefst 587 vuurwapens in beslag zijn genomen! En dat zijn vast niet allemaal .22 pistooltjes! Die gok durf ik wel te wagen.

De politie van Rotterdam doet tevergeefs nog wel een poging om er een positief bericht van te maken. Want het is toch wel een héle prestatie dat ze bijna zeshonderd wapens en net geen tachtig verdachten hebben weten te pakken! Ze zijn hartstikke druk geweest met fouilleren, kluiscontroles en zelfs deze killer van een maatregel: gesprekken met ouders! Want de ouders vertellen dat het niet normaal is voor een kind om met een AK-47, 9mm pistool of een uzi over straat te lopen, zet écht zoden aan de dijk!

En eerlijk waar, het wordt nog erger. De laatste zin van het originele bericht kan ik dus totaal niet serieus nemen. Het bericht gaat in feite namelijk over een stijging van het aantal schietincidenten van fucking vijftig procent! Hoe krijg je het dan voor elkaar om met déze onderstaande zin af te sluiten?

“Volgens de politie is excessief geweld onder jongeren, opgejut door straatcultuur en uitgemeten op sociale media, hiermee ingedamd.”

Wat?! Zonder die oudergesprekken was de stijging nóg hoger? Hoe breng je dat in godsnaam als een succes? Dit gaat toch helemaal nergens meer over…