Wat pijnlijk en gênant… Minister gaat zingen tijdens uitleg nieuwe Bob-campagne

Een gênante vertoning door ons kabinet heeft ook eigenlijk weer veel te lang op zich laten wachten. Maar dan is daar ineens minister Van Nieuwenhuizen die de nieuwe Bob-campagne inluidt. Want verkeersdoden door alcohol op achter het stuur is bijna net zo erg als 70 burgerdoden door een exploderende bommenfabriek! Daar komt de Bo m b, daar kómt de Bo m b…

Minister Van Nieuwenhuizen wordt door een Telegraaf-verslaggever aangesproken. Ze zou namelijk ‘cadeautjes’ hebben uitgedeeld in de ministerraad. En potverdorie, wat blijkt? Het is nog waar ook! Maar geen échte cadeautjes hoor, haha, dat zou echt te dol zijn! Nee, het betreft het nieuwe campagnemateriaal voor de nieuwe Bob-campagne, die alcoholgebruik in het verkeer moet tegengaan.

En wat hebben ze dit keer bedacht? Zingen! Want de Bob-campagne is weliswaar al jaren een succes, je moet toch blijven innoveren hè! Anders doe je niet meer mee in deze snelle maatschappij. Dus uitgerust met Bob-muts én Bob-sjaal kreeg Van Nieuwenhuizen de andere ministers zover om ook diezelfde krengen aan te trekken voor een foto. Want wat is er nou meer inspirerend dan allemaal ministers, elk met eigen chauffeur, die in vol ornaat op de foto gaan en op de melodie van ‘daar komt de bruid’ jou zingend proberen te ontmoedigen van alcoholgebruik tijdens het rijden?

Oh, oh, oh wat een dolle boel. Nu is meteen voor iedereen duidelijk waarom de hele overheid tot de nok gevuld is met communicatieadviseurs en marketingconsultants. En weet u wat nog leuker is? Er komen nog veel meer clips, melodietjes en andere ‘ludieke’ stunts om de boodschap ook dit jaar weer in uw kop te rammen!