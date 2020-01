Thierry Baudet: geen rente op spaargeld meer is ‘schandalig en volstrekt onacceptabel’

Nederlandse spaarders krijgen geen rente meer. De ECB rekent nu zelfs negatieve rente om failliete Zuid-Europese economieën op de been te houden. Thierry Baudet concludeert dat de EU bij elkaar wordt gehouden door totaal verschillende landen tot elkaar te veroordelen.

Nederlandse spaarders krijgen geen rente meer! De ECB rekent nu zelfs negatieve rente om failliete Zuid-Europese economieën op de been te houden. De EU wordt bij elkaar gehouden door totaal verschillende landen tot elkaar te veroordelen! https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/CRIr54c8PF — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) January 16, 2020

In een nieuwe video van Forum voor Democratie bespreekt voorman Thierry Baudet een serieus renteprobleem. “Gisteren maakte de ABN Amro bank bekend, aldus Baudet, dat mensen die spaargeld op hun bankrekening hebben staan geen rente meer krijgen. Nul procent. Helemaal niets meer. Dat betekent dus dat het geld dat mensen sparen minder waard wordt” omdat er tegelijkertijd natuurlijk wel degelijk inflatie is. Spaarders gaan er financieel dus op achteruit.

“Wij vinden dat schandalig. Dat is onacceptabel. Je moet juist belonen als samenleving als mensen sparen, als mensen wat geld opzij zetten, en je moet mensen niet dwingen om hun spaargeld speculatief te gaan inzetten met aandelen waarmee je geld mee kan verliezen of met andere projecten die heel risicovol zijn,” gaat hij verder.

Maar, “[h]et is heel belangrijk om te zien dat dit allemaal het gevolg is van het dramatische beleid van Mario Draghi die de failliete euromunt in stand wil houden. Door die kunstmatig lage rentes, nu zelfs negatieve rentes bij de ECB, wordt als het ware Zuid-Europa in leven gehouden. Daar hebben ze heel veel schulden. Die worden minder waard, en ons spaargeld wordt ook minder waard.”

Door die strategie hoopt de EU er op kunstmatige wijze voor te zorgen dat de Zuid-Europe en Noord-Europese economieën meer naar elkaar toe groeien. Wij worden verarmd om het zuiden te verrijken.

Dat is op zich al totaal gestoord, maar — zegt Baudet terecht — die poging is ook nog eens gedoemd te mislukken. “Italianen worden nooit Duitsers, Grieken worden nooit Nederlanders. Die verschillen is wat wij ook heel leuk vinden… die Europese Unie en die Europese Centrale Bank die willen ons in één keurslijf persen. Nou dat gaat mis. Dat zien we nu al bij dit schandalige rentebeleid van de ABN Amro en van de Europese Centrale Bank.”

Jaren geleden begon Forum voor Democratie als denktank omdat Baudet en anderen dit soort problemen al van verre zagen aankomen. Het had allemaal voorkomen kunnen worden “als de mensen hier in Den Haag niet zo hadden zitten slapen; als VVD, CDA en al die andere partijen waren opgekomen voor het Nederlandse belang, en niet de Nederlandse belangen continu hadden verkwanseld in Brussel in de hoop een baantje.”

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

Maar, helaas, Nederlandse politici zijn helemaal niet geïnteresseerd in het verdedigen van Nederlandse belangen. Inderdaad, ze zijn uit op een topbaan bij de EU, na hun carriere in het binnenland, en het zal ze een zorg zijn dat ze, om dat grote doel te bereiken, het Nederlandse volk op enorme kosten moeten jagen. Kijk maar naar hoe diezelfde politici ons de euro hebben ingerommeld met een wisselkoers die desastreus was.

Volg mij op Twitter.