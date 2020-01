Aart Staartjes overleden na tragisch verkeersongeval

Afgelopen donderdag raakte Aart Staartjes in een zwaar ongeluk terecht op de weg. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis gebracht, maar het mocht niet baten. Aart Staartjes is op 81 jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis, zo meldt zijn zoon.

Voor de dood was Aart Staartjes niet bang, zo vertelde hij dat onlangs in het programma Sterren.

,,Sindsdien neem ik elke dag trouw mijn bloedverdunner in. De dood is wel het minste wat ik vrees. Maar dat ik invalide word, dat lijkt me erg.” Het televisie-icoon vertelde ook dat hij ‘voelde’ dat de dood dichterbij kwam. ,,Het is eindig, dat voel ik. Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit. Als je 81 bent zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein.”

Als fantastisch acteur gaan we hem uiteraard missen. We wensen alle nabestaanden enorm veel sterkte de komende dagen.

Jarenlang gangmaker in het programma Sesamstraat. De beelden van zijn eerste optreden in het programma blijven een prachtig aandenken!