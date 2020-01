Absurd! Nederland subsidieert 8.000 euro per asielzoeker voor terugkeerprojecten als: ontspanning, empowerment en vaktraining beautyspecialist

Er is een totale gekte aan de hand in bestuurlijk Nederland. De overheid smijt namelijk tot wel 8.000 euro over de balk per uitgeprocedeerde asielzoeker als die meedoet aan een ‘terugkeerproject’. Verantwoorden of het dat waard was boeit blijkbaar geen fuck, want ruim de helft keert alsnog niet terug!

De conclusies uit het onderzoek, verricht door Nieuwsuur, zijn een vrijwel perfect argument voor iedereen die de overheid wantrouwt. En al helemaal op het gebied van efficiënt omgaan met gemeenschapsgeld. Zoiets achterlijks als dit kun je namelijk haast niet zelf verzinnen.

Diverse stichtingen bieden ‘terugkeerprojecten’ aan voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De overheid biedt deze stichtingen tot wel 8.000 euro pér asielzoeker aan, wat dus big business betekent. Zo big zelfs dat de stichtingen de asielzoekers bij elkaar vandaan proberen te stelen. Want ook op Europees niveau is er subsidie beschikbaar.

En hoe onwenselijk dat ook klinkt (Justitie kijkt gewoon de andere kant op), dat is allemaal nog tot daaraan toe als je ook daadwerkelijk wáár krijgt voor je geld. En hoe bepaal je dat? (De vraag blijkt een ware hersenkraker bij de ambtenaren van Justitie). Juist, door te kijken of zo’n uitgeprocedeerde asielzoeker na zo’n terugkeerproject ook daadwerkelijk is teruggekeerd!

Maar daar heeft Justitie zich even behóórlijk vergist. Want niet alleen had het moeten gaan (en dacht Justitie ook dat het ging) over 8.000 euro per terugkerende vreemdeling, zoals ook in de subsidieregeling staat. Bij navraag bleek het namelijk puur te gaan om 8.000 euro per ‘begeleide’ vreemdeling. Gelukkig gaat het ministerie dit foutje snel corrigeren… Naar ‘begeleide vreemdeling’ inderdaad. Stel je toch eens voor dat je daadwerkelijk lui terugstuurt én dat moet gaan controleren! Weet je wel wat dat kost?!

Van dat terugsturen blijkt in ongeveer de helft tot twee derde van de gevallen totaal geen sprake te zijn. En hoe dat komt? Nou, dat zo’n terugkeerproject uit onzintrajecten als coaching, ontspanning en empowerment, of een vakopleiding tot kapper, schilder- en schuurwerk of beautyspecialist bestaat, speelt vast een rol. Ook het feit dat sommige asielzoekers puur meedoen om een diploma te kunnen halen zodat ze in Nederland (denken te) kunnen blijven, is een factor. Misschien gaan ze met 16.000 euro en een hbo-diploma wél weg?