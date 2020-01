Agent over wangedrag tijdens Nieuwjaarsfeestjes: ‘Treurig, bedroevend en buiten alle normen en waarden ‘

Mark Achterbergh-Copier is woedend over de manier waarop tokkies zijn omgegaan met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. “Legaal oorlogje voeren,” noemt hij het, en “buiten alle normen en waarden.”

Achterbergh-Copier deelt zijn mening over dit wangedrag op Facebook. En nee, de beste man maakt van zijn hart bepaald geen moordkuil.

“Vannacht stond de nachtdienst tijdens Oud & Nieuw op het programma,” begon de agent zijn bericht net nadat hij thuisgekomen was. “Ik ben verbaasd en verbijsterd wat ik allemaal met mijn collega’s heb aangetroffen. Het is tegenwoordig niet meer een tolletje dat in een put wordt gegooid, zodat ‘ie een grappig gorgelend geluidje maakt en vervolgens met een klein plonsje knalt. Het is tegenwoordig leuk om hoogwaardige explosieven naar spullen en mensen te gooien.”

“U moet zich voorstellen dat u in dienst komt en omstreeks half 10 uw eerste melding krijgt om te gaan naar een gebied in Amsterdam West. Uw opdracht is om te spotten of het gebied schoongeveegd moet worden door de mobiele eenheid. Is het gebied nog wel veilig voor hulpverleners en de bewoners? Nou, de toon was wel meteen gezet. Eenmaal in het gebied aangekomen, wordt meteen duidelijk dat dit een brongebied is voor terreur, vernieling en destructie. Links van me zie ik een scooter die in de brand staat. Delen van de scooter waren al helemaal gesmolten en je kon zien dat de scooter al even in de brand stond. Ik ruik het gesmolten plastic van de scooter en voel de warmte van de vlammen door het glas van de auto heen. Het is het eerste ‘materiële’ slachtoffer dat we zouden aantreffen die nacht. Nog geen twintig meter verderop zie ik rechts van ons een kledingcontainer in brand staan.”

Let wel, het gaat dus om kleding dat bedoeld is voor de armen; tweedehandskleding zodat zij ook wat moois kunnen dragen. Of, in sommige gevallen, dat ze iets kunnen dragen. De Nieuwjaarstokkies staken dat bewust in de hens. Want leuk.

“Zo nu en dan hoor je flinke knallen, alsof je in een oorlogsgebied bent beland. De knallen zijn zo hard, dat alarmen van auto’s, scooters en zelfs gebouwen afgaan. Groene en rode flitsen van vuurpijlen die door de woonwijk heen schieten, op zoek naar nieuwe slachtoffers. Een straat verder haalt iemand het in zijn hoofd om een vuurpijl naar onze auto te schieten,” gaat hij verder. “Gelukkig schiet hij langs onze auto, en komt even verder bij mensen voor de deur tot ontploffing. Gelukkig stonden daar geen mensen, want dat had verkeerd af kunnen lopen. Weer een straat verder zien we op de gevel van diverse woningen een enorme oranje gloed opdoemen. Om de hoek zien we een auto die volledig in de fik staat.”

En zo gaat het maar door. “Oorlogsgebied” is nog zacht uitgedrukt. Dit is terroristengebied. Vluchtelingen uit Afghanistan en Irak zullen het meteen herkennen.

Het bewijst maar weer: er moet een totaalverbod op vuurwerk komen. Niks geen halve maatregelen. Weg ermee.