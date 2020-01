Akkoord over wapenstilstand bereikt op Libië-conferentie

De strijdende partijen in de Libische burgeroorlog, lijken het eens te zijn geworden over een wapenstilstand. Diverse Duitse media melden dit. Ook zouden alle deelnemers aan de conferentie het eens zijn geworden over het naleven van het VN-wapenembargo.

Dat er zo snel een akkoord is gesloten over een wapenstilstand én het naleven van het wapenembargo, is bijzonder. En al helemaal omdat de winnende strijdende partij van generaal Haftar, enkele uren geleden twee grote olievelden van Libië heeft afgeknepen.

Als iedereen het overeengekomen verdrag nu naleeft, betekent dat een einde van militaire steun voor strijdende partijen in Libië en komt er een ‘internationaal mechanisme voor de oplossing van het conflict’. Omdat er veel milities van verschillende groeperingen actief zijn moet er intensieve controle plaatsvinden in het land, zodat uitgebreide demobilisatie en ontwapening mogelijk wordt. Wie de wapenstilstand niet naleeft, moet worden bestraft.

Ik vraag mij echt af of het zo goed zal komen. Het VN-wapenembargo werd eerder ook al niet nageleefd en de kans dat de wapenstilstand overeind blijft, acht ik ook vrij klein. Als dit akkoord niet snel op wordt gevolgd met een oplossing voor de situatie die de oorzaak is geweest voor het hele conflict, dan tovert men alle wapens zo weer tevoorschijn. Maar het feit dat dialoog nu mogelijk is, lijkt een goede eerste stap. Maar of generaal Haftar de oliekraan snel weer opendraait?