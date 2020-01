Amsterdam kent naast vuurwapens en handgranaten nu ook zuuraanvallen

Amsterdam wordt steeds diverser, niet alleen qua culturen en nationaliteiten maar ook qua criminaliteit! Naast de inmiddels traditionele verwarde messenzwaaiers, verrassende deurgranaten en ratelende volautomatische machinegeweren op klaarlichte dag, is er nu ook de zuuraanval!

Een jonge eigenaresse van een Amsterdamse juwelierszaak kreeg te maken met een gewelddadige overval. En niet het soort geweld dat een slachtoffer ‘zelf uitlokt’ door tegen te stribbelen of de held(in) uit te hangen, nee. Dit was gewoon een pure vorm van sadisme!

Een blanke man liep op haar af en trok direct een pistool. ‘Dit is een overval’, riep hij en voegde daaraan toe dat hij de inhoud van de kluis wilde. Zij gaf aan die niet te hebben, waardoor hij haar naar de achterkant van de winkel dirigeerde. Eenmaal daar kreeg ze direct een paar meppen, ze werd vervolgens met handen en voeten op de grond vastgebonden met tiewraps. Direct daarna werd ze overgoten met bijtend ammonia. Alsof er ook nog maar enige vorm van tegenstribbeling mogelijk was?! En alsof dat nog niet genoeg was, werd er ook nog gedreigd om haar in brand te steken!

De overval duurde ruim twintig minuten. In die tijd heeft de overvaller álles gepakt wat los en vast zat. Privéspullen zoals haar telefoon en portemonnee zijn ook niet gespaard gebleven. Hij nam dus flink de tijd terwijl de ammonia, door haar kleren heen, op haar huid brandde. Wat een marteling moet dat geweest zijn, zeg!

Deze psychopatische sadist loopt nog steeds vrij rond. De politie doet volop onderzoek maar kunnen álle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen. De sieraden van de Amsterdamse juwelier zijn gemerkt met ‘CM’. Dat is de enige bruikbare tip, naast het signalement van ‘blank’ natuurlijk.