Asielsysteem helemaal kapot: 14.000 ongewenste vreemdelingen ‘opeens verdwenen’

Ons asielsysteem is zo lek als een zeef. En dan bedoel ik: als een zeef met extra grote gaten. Waar in 2016 en 2017 12.000 ongewenste vreemdelingen “opeens verdwenen” waren, steeg dat aantal vorig jaar naar 14.000. En de overheid staat erbij en kijkt ernaar.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Doe net als de 61 andere DDS-lezers die zich al hebben opgegeven en steun hem!

De Telegraaf komt vandaag met dit schokkende nieuws. Let wel, de krant kreeg die cijfers niet in handen omdat de Tweede Kamer erboven op zit of omdat de regering uit zichzelf openheid van zaken geeft, maar omdat het zélf naar het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestapt en informatie heeft geëist. Uit de antwoorden die toen kwamen bleek dat steeds meer gelukszoekers “er ineens vandoor gaan” op het moment dat het ze duidelijk is dat ze niet welkom zijn in ons land.

Opmerkelijk genoeg komt deze stijging op het moment dat het aantal asielaanvragen juist afneemt. Niet dus.

De vraag is dan hoe dat toch komt? Hoe kan het dat het aantal aanvragen van nepasielzoekers afneemt, maar het aantal op de vlucht geslagen gelukszoekers razendsnel stijgt? Het antwoord laat zich raden: deze mensen weten dat, als ze eenmaal de illegaliteit ingaan, de overheid hen niets meer maakt. Oh ja, de Tweede Kamer eist nu “actie” van de minister, maar het blijft zoals altijd in ons land bij woorden.

Uiteindelijk wordt er niets gedaan, want als een nepasielzoeker gepakt wordt staan de media meteen klaar om er een heel zielige documentaire van te maken, waarna heel links de politiek hard lobbiet om de man/vrouw/kind/genderneutralepersoon toch maar weer te laten gaan — met gratis een fiets, televisie, en woning van de staat als welkomstpresentje, natuurlijk.

