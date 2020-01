Bed! Bad! Auto! Migranten ontdekt in splinternieuwe auto’s

In het Zeeuwse Vlissingen zijn zes migranten gevonden die zich alvast hadden verstopt in hun nieuwe bolide op een oplegger met nieuwe auto’s. Het gaat om een gezin met twee jonge kinderen uit Iran en twee mannen uit Irak.

Een passant ontdekte de verstekelingen en waarschuwde direct de politie. De marechaussee heeft de migranten daarna overgebracht naar het opvangcentrum in Ter Apel.

Het vermoeden bestaat dat de Iraniërs en Irakezen met de boot naar Engeland probeerde te komen. Het is vooralsnog onbekend hoe de groep migranten in de splinternieuwe auto’s wist te stappen en waar dat is gebeurd.

Volgens de marechaussee gaat het naar omstandigheden goed met de migranten:

“We vinden ook wel eens verstekelingen die opgepropt ergens inzitten. Mensen proberen op allerlei manieren de oversteek te maken, we doen er alles aan om dat tegen te houden. Maar deze verstopmethode komen wij niet heel vaak tegen.”

De chauffeur van de vrachtwagen met daarop de auto’s met migranten is niet aangehouden. Volgens de marechaussee is hij geen verdachte.