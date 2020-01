BNNVARA stopt eindelijk samenwerking met kinderlokker Kaj van der Ree

Heel Nederland weet inmiddels wat voor een viezerik Kaj van der Ree is, die zijn ‘sterrenstatus’ misbruikte om meiden naakt voor de webcam te krijgen. BNNVARA heeft dan ook eindelijk besloten om de samenwerking definitief te stoppen. Zo wordt Kaj van der Ree door de #metoo-beweging terecht van zijn status ontdaan!

De omroep maakt gelukkig duidelijk dat we snel te weten komen wie deze viezerik zal gaan vervangen. Van der Ree is nu door meerdere vrouwen aangeklaagd wegens seksueel overschrijdend gedrag, ook minderjarige waren niet veilig voor deze hypocriete jachthond.

“We zijn erg geschrokken van de beschuldigingen richting Kaj over seksueel overschrijdend gedrag en willen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht.”

De komende tijd zullen we te weten komen hoe vies Van der Ree nu precies bezig was. Vrijdag barstte de storm los, via Twitter kwamen ineens tientallen berichten van vrouwen die grensoverschrijdend waren behandel door Van der Ree.

Vaak ging het om seksueel getinte berichten of Weinstein-achtige berichten waarin hij dames verzocht zich te ontdoen van hun kledij.

Ook zijn er dames die bij Van der Ree thuis zijn misbruikt, de politie gaat zich binnenkort buigen over het onderzoek. We zullen zien welke schandalen er nog meer naar boven drijven.

Gelukkig heeft BNNVARA nu definitief het contract opgezegd met de deze smeerlap!