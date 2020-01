Break! Iran geeft toe dat zij het vliegtuig uit de lucht hebben gehaald

Het Iraanse leger heeft toegegeven in de staatsmedia dat zij het Oekraïense vliegtuig hebben neergehaald. De oorzaak: een menselijke fout. In de nasleep van de raketaanval van de VS had het passagiersvliegtuig de vorm van een vijandig vliegtuig op de radar.

Na wat getouwtrek en ontkennen geeft Iran dan eindelijk toe dat zij verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van een passagiersvliegtuig. Geen spierballenpraat dit keer, maar eindelijk eens de waarheid.

Volgens het Iraanse leger waren de omstandigheden zo opvallend dat deze kapitale fout kon plaatsvinden. Het passagiersvliegtuig vloog op de zelfde hoogte als militaire vliegtuigen zouden doen, ook het vliegen richting een militair terrein van Iraanse Revolutionaire Garde was voor Iran ‘verdacht’.

“In deze omstandigheden werd het vliegtuig per ongeluk getroffen, als gevolg van een menselijke fout, wat helaas resulteert in het martelaarschap van dierbare landgenoten en de dood van een aantal buitenlanders.”

https://twitter.com/JZarif/status/1215847283381755914?ref_src=twsrc%5Etfw

Toch legt Iran de fout neer bij het ‘Amerikaans avonturisme’, terwijl zij zelf zo incompetent zijn dat ze niet eens weten hoe ze een radarsysteem goed moeten lezen.

We zijn benieuwd wat de volgende stappen zullen zijn en in hoeverre Iran actief gaat meehelpen.