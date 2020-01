Burgemeester van Smallingerland heeft de oplossing voor al die steekpartijen. Een verbod op messen

Of burgemeester Rijpstra serieus is of niet dat weten we nog niet zo zeker. De gemeente Smallingerland heeft na een dodelijke steekpartij er genoeg van, de burgemeester komt daarom met een nieuw idee op de proppen: een messen verbod in de openbare ruimte. Helaas klinkt dit een beetje als symboolpolitiek…

Gelukkig begrijpt de burgemeester wel dat het handhaven van zo’n wet een enorm lastige taak gaat worden.

“Maar als je iets zegt, moet je het ook doen”, zegt hij. “We moeten goede afspraken maken met de politie en het Openbaar Ministerie, zodat de politie ook preventief mag fouilleren.”

Voor de sfeer op straat zal zo’n wet het niet beter maken, als de politie iedereen preventief mag fouilleren. Zelf is burgemeester Rijpstra niet van mening dat zo’n wet onder symboolpolitiek of schijnveiligheid valt. Hij denkt oprecht dat dit een verschil kan maken.

“Burgemeesters kunnen dit soort maatregelen invoeren. Ik wil daar gebruik van maken omdat het kan bijdragen aan de veiligheid in bepaalde gebieden.”

De burgemeester wordt zelfs zo enthousiast van dit idee dat hij in gesprek wil met de minister hierover, wellicht dat een landelijke wet ook het aantal steekpartijen kan terugdringen.

“Hij moet kijken of we landelijk dezelfde regels kunnen toepassen. Misschien een maatregel van bovenaf voor alle gemeenten. Nu kan een gemeente zelf besluiten of ze een verbod op messen wil, maar een dergelijk incident kan ook gebeuren in een gemeente waar nooit eerder iets is gebeurd.”