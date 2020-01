Column: De Europese Unie is economisch destructief voor Nederland

Dat de Europese Unie Nederland cultuur en juridisch gezien verzwakt en ontwricht wordt al door een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking geaccepteerd. De EU zou volgens Brusselse bureaucraten en kartelpartijen – zoals VVD en CDA – desalniettemin wel voor Nederlandse ondernemingen en Nederlandse staatsburgers economisch voordelig zijn. Het tegendeel is echter waar. The case, from an economic standpoint, against the European Union:

We zagen het aankomen en toch boden wij – een land met een aandeel van minder dan 3,5% in het Europees Parlement – geen weerstand; de structurele verlaging van de depositorente. Dit wanhopige beleid wordt gehandhaafd om inflatie in het Zuiden aan te wakkeren, zodat de staatsschulden van Zuid Europese landen in reële waarde afnemen en opdat Zuid Europese economieën floreren. Valt Zuid-Europa om, dan zal dat zorgen voor een domino-effect die uiteindelijk het Noorden hard zal treffen. De rente moet dus wel verlaagd worden met een tiental basispunten om de zoveel maanden. Zeker als te constateren valt dat de inflatie in 2019 in Spanje (0,70%), Portugal (0,34%) Italië (0,62%) en Griekenland (0,18%!) ver onder de Europese doelstelling van 2% bedroeg. Renteverlagingen zijn dus nodig om Europa niet om te laten vallen, maar tegen welke prijs willen we nog verlagen? De inflatie in 2019 in Nederland wordt geraamd op 2.63%, terwijl de lonen slechts stegen met 2,5%. De boodschappen worden duurder, maar Jan Modaal houdt minder over door een falende monetaire- en macro-economische handelswijze.

Verder zorgt die extreem lage rente voor enorme kasstromen naar de effectenbeurs en de huizenmarkt. Een gemiddeld nieuwbouwhuis kost nu zo’n € 388.000, doordat hypotheekrente tegen de nul aanzit, enorme vraag en een beperkt aanbod en deels door overregulering van de overheid. De effectenbeurs lijkt dan de enige – zeer riskante – optie voor Nederlanders, maar ook de beurs zal in 2020 hoogstwaarschijnlijk minder buitengewoon presteren.

De extreem lage rente laat nu ook de echt pijnlijke effecten zien; staatsbank ABN Amro laat vermogende spaarder 0.5% rente betalen over gestalde gelden. Klanten met een vermogen tot 2.5 miljoen betalen geen rente, zij ontvangen slechts 0% – helemaal niets.

Wie ook geen rente ontvangen zijn pensioenfondsen. Met dekkingsgraden onder de 100% is indexatie een cadeau uit een grijs verleden. Ouderen, die ons land hebben opgebouwd en hebben gerestaureerd, ondervinden de gevolgen van financieel wandbeleid, wat overigens ook leidt tot een minder robuuste economie. 65+’ers zijn immers een doelgroep die veel consumeren en diensten ten nutte maken. Een fatsoenlijke uitkering voor hen is dus niet alleen comme il faut. Het levert ook economische groei op. Economische groei die op dit moment vitaal is voor Nederland.

Een combinatie van hoge inflatie, pensioenen die gekort worden, een aankomende negatieve rente en zwakke economische groei of economische krimp is het recept voor een recessie en een zwak consumentenvertrouwen. Laat het niet zo ver komen.

Meneer Rutte; doe er wat aan, want zo moeilijk is het niet.