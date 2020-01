Column: Ik ben voor Nexit! Het is mooi geweest: de EU is mislukt, corrupt en richt zich tegen de bevolking

Jan Roos is eruit. Na jarenlang gepleit te hebben voor groot onderhoud aan de steeds machtiger wordende EU, neemt de columnist vanaf vandaag een rigoureuzer standpunt in: Nederland moet gewoon helemaal uit de EU stappen. Een Nexit is wat we nodig hebben, aldus Jan. Want: “De Tweede Kamer is een soort amateurtoneelschap geworden dat schijngevechten levert in debatten, die nergens meer over gaan, aangezien ze daar helemaal niet de beslissingen meer kunnen maken.”

Ik ben officieel door de pomp. Tot voor kort was ik voorstander van zware hervormingen van de Europese Unie. Immers is economische samenwerking van levensbelang voor zo’n klein handelsland als het onze. Niets mooier dan een interne Europese markt zonder veel begrenzingen en hobbels. Goed voor de handel en dus goed voor ons land en volk. Die hervormingen zouden alle niet-economische factoren binnen de EU moeten schrappen. Maar dat zijn er zo verschrikkelijk veel geworden, en de onwil is zo groot bij de mensen die in Brussel uit onze naam zeggen te handelen, dat ik niet geloof dat het ooit zo ver zal komen. De hoop op hervorming is bij mij omgeslagen in de wil om uit te treden. En dat zo snel mogelijk.

En ja, dat zal heel veel pijn doen. En natuurlijk zullen ze ons, als één van de oprichters van die club, nog harder straffen dan de Engelsen bij hun Brexit. Maar ik denk dat, als we door die pijn heen bijten, het niet veel slechter is dan nu. Ik denk dat als de rook is opgetrokken we weer een trots en rijk land zullen zijn. Want laten we eerlijk zijn: dit land is in de verste verte niet meer van ons. De soevereiniteitsoverdracht is zo verschrikkelijk snel gegaan en groot geweest dat we helemaal niet meer over onszelf mogen beslissen. De Tweede Kamer is een soort amateurtoneelschap geworden dat schijngevechten levert in debatten, die nergens meer over gaan, aangezien ze daar helemaal niet de beslissingen meer kunnen maken.

Nexit was voor mij een stap te ver. Het was een te groot risico. Een referendum over een Nexit, zoals Forum voor Democratie wil, was ik wel al voor. Het is belachelijk dat we niet over onze eigen toekomst mogen beslissen. De uitslag is waarschijnlijk al bekend, want bij elk referendum over een EU-onderwerp werd tot nu toe tegen gestemd. Precies waarom die volksraadpleging er ook nooit zal komen. Maar ik ben nu ook gewoon voorstander voor uittreding. Het is mooi geweest. Het project is niet alleen mislukt, het is gecorrumpeerd en richt zich tegen de Europese bevolking.

EU-commissarissen willen bijvoorbeeld opeens een nieuw migratiepact. Eentje die migranten die hier niks te zoeken hebben uit kan zetten. Na jarenlang voor miljoenen kanslozen uit Afrika en het Midden-Oosten de poorten naar ons continent wagenwijd open te hebben gezet willen ze er wat tegen doen. Wie houden ze nou voor de gek? Het kwaad is al geschied. En voordat ze in Brussel zo’n nieuw pact er doorheen hebben zijn er nog miljoenen bijgekomen en wordt Europa verder ontwricht. Met het nieuwe migratiepact kunnen dit soort mensen, door afspraken te maken met landen van herkomst, wel worden teruggestuurd. Dat hebben we eerder gehoord. Daar moesten we niet zo heel lang geleden ook het pact van Marrakesh voor tekenen. En dat functioneert totaal niet aangezien die landen simpelweg weigeren hun eigen mensen terug te nemen. Het is dus een ongeloofwaardig geheel geworden. Daarom is genoeg genoeg.

Het laatste zetje richting Nexit is niet gegeven door de Britten, die vandaag afscheid nemen van dit antidemocratische, alles opslokkende, oikofobische moloch. Het was de reactie daarop in het Europees Parlement waar Nigel Farage, de man achter Brexit, door die kwade voorzitter werd gemaand zijn mond te houden en vooral op te houden met het zwaaien van de Union Jack. ‘Put your flags away‘, riep ze bits door de microfoon.

En dat vat de EU prachtig samen. Onze mooie vlaggen van onze mooie landen moeten verdwijnen. Laat deze sekste verder gaan met hun collectieve zelfmoord, wij doen niet meer mee, als het aan mij ligt. Het rood, wit blauw mag nooit verloren gaan. Lang Leve Nederland!