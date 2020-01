Column Jan Roos: Na Nikkie Tutorials begint shoppen in seksen en geaardheden beetje hallucinant te worden

Jan Roos steunt in zijn column de YouTuber Nikkie Tutorials, die deze week bekendmaakte als jongen geboren te zijn. Hij zou ook zijn kinderen steunen, mochten zij transgender blijken te zijn. Maar toch moet hem iets van het hart: “Het shoppen in seksen en geaardheden begint echt een beetje hallucinant te worden. Er zijn namelijk heel weinig keuzes. Je bent hetero, bi of homo.” En de rest? Dat is “erbij verzonnen en vooral aandachtsvragerij,” aldus Jan.

De enige ambitie die ik met mijn kinderen heb is dat ze gelukkig zijn en blijven. Ze hoeven van mij niks te worden en ze hoeven van mij niks te zijn. Homoseksuele loodgieter of GroenLinks-stemmende kassajuffrouw, het is mij om het even. Als ze maar blij met zichzelf zijn en van het leven een beetje kunnen genieten. Omdat ik hun geluk boven alles zet zou ik met volle overtuiging meewerken aan een transitie als mijn kind zich niet gelukkig voelt in zijn of haar lichaam. Natuurlijk zullen we daar eerst psychische hulp bij zoeken, maar als uiteindelijk de knoop zou worden doorgehakt, zal ik ze door dik en dun steunen en helpen waar ik kan bij hun “verbouwing”.

Ik ben dus geen transfoob en toch zal een groot deel van de linkse en/of LBGHTI+ gemeenschap mij zo noemen als ze dit stukje hebben uitgelezen. Want ondanks dat mijn zoon dan een meisje wil zijn of mijn dochter een jongetje, en ondanks ik hen daarin in volle overtuiging zal ondersteunen krijg ik het niet uit mijn bek om te zeggen dat dit normaal is. En toch moeten wij het wel normaal vinden en noemen.

Terwijl het transgenderschap een afwijking is en een afwijking per definitie abnormaal. Dat betekent niet dat transgenders minder rechten hebben, dat betekent niet dat transgenders gediscrimineerd moeten worden en dat betekent ook niet dat zij minderwaardig zijn aan mensen die vanaf hun geboorte gelukkig zijn met hun geslacht. Transgenders zijn er altijd geweest, zullen er altijd blijven en dienen normaal behandeld te worden. Maar dat is toch echt iets anders dan dat het switchen van geslacht als heel normaal gezien moet worden. Dat is het nou eenmaal niet.

Met het uit de kast komen als transgender van beautyvlogger Nikkie Tutorials werden we een paar dagen doodgegooid met transgenders in de media. Samenvattend: het is heel normaal. Zo normaal dat Nikkie in een interview met Elsevier zegt dat je gewoon zelf je geslacht kiest alsof het een trui in een warenhuis betreft. En dat is per definitie niet waar. Zeker als je nagaat dat Tutorials pas na chantage haar verhaal deed.

In een verkeerd lijf geboren worden is geen keuze, net als de verbouwing niet als een keuze wordt gezien, maar als een gedwongen feit om eindelijk gelukkig te kunnen zijn met jezelf. Het shoppen in seksen en geaardheden begint echt een beetje hallucinant te worden. Er zijn namelijk heel weinig keuzes. Je bent hetero, bi of homo. De rest is erbij verzonnen en vooral aandachtsvragerij. Zo word je geboren als man of als vrouw. Dat is het dan. XX of XY. Ook na en geslachtsoperatie blijven er maar twee geslachten over, man of vrouw. Alle andere tussenvormen zijn psychische afwijkingen, geen fysieke.