Doen! DNB-president bij Buitenhof: ‘inkomstenbelasting kan omlaag’

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot spreekt zich uit over de inkomstenbelasting en de hypotheekrenteaftrek, die volgens hem beide naar beneden kunnen. Maar hij ‘wijst alleen de richting aan’, zegt hij in tv-programma Buitenhof.

Op basis van de lage werkloosheid en de eveneens lage stand van de staatsschuld, geeft hij de Nederlandse economie een 9 als rapportcijfer. Dat lijkt mij een tikkeltje (of twee) overdreven, maar hij maakt wel een punt. Want met die 9 ‘kan het alleen maar minder worden’, waarmee hij bedoelt te zeggen dat we als land tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen.

Een verlaging van de inkomstenbelasting ligt dan voor de hand. Een overheid met lage staatsschuld zou prima met minder inkomsten, of in ieder geval met inkomsten van een andere bron, verder moeten kunnen. Knot laat daarbij in het midden of dit voor álle of specifieke klassen zou moeten gelden. Volgens mij zou op het moment de druk zoveel mogelijk moeten worden verminderd bij de onder- en middenklasse. Pak hem beet iedereen met een inkomen onder de 80.000 euro per jaar.

Als er dan ook nog stimulans is om dat ‘vrijgekomen bedrag’ in iets zinnigs te investeren, heb je er volgens mij als land het meeste profijt van. Maar misschien is dat met de huidige stand van zaken wel puur wensdenken. Alleen al de klimaatmaatregelen en -subsidies, immigratie en stijgende zorgkosten gaan fors meer geld kosten. En de kans dat een VVD-kabinet daar de staatsschuld voor willen laten oplopen acht ik vrij klein.