‘Donald Trump zal door z’n deal de geschiedenis ingaan als de man die vrede tussen Israël en Palestijnen regelde’

Gisteren heeft de Amerikaanse president Trump na 3 jaar voorbereiding zijn langverwachte vredesvoorstel inzake het Palestijns-Israëlische conflict gepresenteerd. Ongetwijfeld zal de Amerikaanse president Trump veel kritiek krijgen op zijn vredesplan. Toch zit het plan zeer logisch in elkaar. Awi Cohen legt de vijf redenen uit waarom Trumps plan zo geslaagd is.

Logica 1: Probeer eens iets nieuws

Een aan de briljante Joodse wetenschapper Albert Einstein toegeschreven uitspraak luidt: “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en toch een andere uitkomst verwachten”.Deze uitspraak is bij uitstek geschikt voor het Arabisch-Israëlische conflict. Want al 80 jaar is internationaal een keer of 15 geprobeerd om vrede te bereiken door de Palestijnen te laten instemmen met de tweestatenoplossing. En dat mislukte iedere keer. De Palestijnen weigerden steeds om de Joodse staat Israël te aanvaarden als buur.

Dus is het logisch om iets nieuws te proberen: een voorstel zonder instemming vooraf van de Palestijnen.

Logica 2: Confronteer de Palestijnen met hun gedrag

De houding van de Palestijnen met hun geweld, terreur, raketten en de ophitsing van hun eigen jeugd is een recept is voor blijvende ellende. Maar tot nu toe zijn de Palestijnen daar altijd mee weggekomen. Niemand sprak hen daarop aan. Zij konden dan ook openlijk blijven dromen van de vernietiging van Israël.

Daardoor werken zij niet aan de opbouw van hun eigen samenleving. Zij willen Israël de schuld blijven geven en zich blijven wentelen in zelfmedelijden. Trump laat nu zien dat dit door velen (ook door veel Arabische landen waaronder verschillende Golfstaten) internationaal niet meer geaccepteerd wordt.

Logica 3: Wees realistisch

Iedereen die goed op de hoogte is, weet dat Israël de grote ‘nederzettingen’ op de Westbank niet zal opgeven. De meeste zijn trouwens in feite woonwijken bij Jeruzalem, op voorheen onbewoonde kale heuvels. Ook de Palestijnen zelf weten dat. Zij hebben daar gedeeltelijk al mee ingestemd, bleek uit de uitgelekte ‘Palestine Papers’.

Ook de Jordaanvallei zal Israël niet opgeven. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is dit grotendeels een kale dorre bergketen, waar bijna niemand woont. Maar de strook is van groot strategisch belang voor Israël: het fungeert als een soort enorme tankgracht voor vijanden uit het oosten.

Ook snapt iedereen wel dat de kleinkinderen van de Arabische vluchtelingen – van de door de Arabieren begonnen oorlog in 1948 – nooit in Israël zullen komen te wonen. Deze dienen opgenomen te worden in de Arabische landen. Net als Israël tussen 1948 en 1980 de bijna 1 miljoen Arabisch-Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen heeft opgenomen. Het heeft geen zin om het waandenkbeeld te laten voortduren dat de kleinkinderen van Palestijnse vluchtelingen ooit naar Israël zouden kunnen gaan.

Deze fantasie kost de wereld trouwens 2 miljard dollar per jaar. Geld dat gebruikt wordt om deze Palestijnse ‘vluchtelingen’ te onderhouden en waarmee zij opgesloten worden gehouden in kampen. Trump stelt terecht dat met deze waanzin gestopt moet worden

Logica 4: De timing is perfect

Steeds meer Arabieren en Arabische regeringen beginnen in te zien dat de vijandschap tegenover Israël de Arabieren niets positiefs gebracht heeft. Integendeel.

Hetzelfde geldt voor het moslimfundamentalisme. Na de miljoenen gedode, gewonde en verjaagde moslims door de burgeroorlogen in Afghanistan, Algerije, Irak, Jemen, Libië en Syrië is het steeds meer Arabieren duidelijk dat het willen volgen van de ‘pure’ islam niet de hemel maar de hel op aarde brengt.

Inmiddels is de Arabische wereld – exclusief de oliestaten – hierdoor afgezwakt naar de zwakste economische regio wereldwijd. De bevolkingen daar zijn het zat, zij willen nu ook wel eens een beter leven. Die bevolkingen beginnen zich te roeren.

Hierdoor stuiten de Palestijnen met hun aanhoudende verheerlijking van geweld, terreur en ‘islamitisch martelaarschap’ op steeds meer onbegrip van hun Arabische broeders.

Logica 5: Laat zien dat de tijd in het nadeel van de Palestijnen werkt

Tot nu toe dachten de Palestijnen dat het telkens weigeren van een vredesregeling hen zou helpen om er een betere deal uit te slepen of dat het toch nog eens zou lukken om Israël te vernietigen. Door deze waandenkbeelden gingen zij nooit akkoord met welk vredesvoorstel dan ook.

Dit voorstel laat zien dat de tijd juist in hun nadeel werkt. Weigeren de Palestijnen nu weer, dan zal een volgend voorstel ongetwijfeld slechter voor hen zijn. Dit is de enige manier om de Palestijnen in te laten zien dat zij vooral zichzelf benadelen door elk vredesvoorstel af te blijven wijzen.

Conclusie

De eerste reactie van de Palestijnen is negatief en dat zal nog wel even zo blijven. Immers, de meerderheid van de Palestijnen staat achter de terreurorganisatie Hamas, dat de vernietiging van Israël als uitdrukkelijk hoofddoel heeft.

Maar uiteindelijk zal bovenstaande logica ook voor de Palestijnen niet meer te negeren zijn. En Trump zal daarmee mogelijk de geschiedenis ingaan als de president die eindelijk voor vrede tussen de Israëliërs en Palestijnen heeft gezorgd.

Awi Cohen is bestuurslid van Likoed Nederland