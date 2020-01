Doofpotaffaire Epstein helemáál compleet! Video zelfmoordpoging ‘per ongeluk verwijderd’

“Epstein didn’t kill himself” is de zin die de laatste maanden in zo’n beetje álle mediakanalen voorbij is gekomen. Overleden miljardair Jeffrey Epstein zou een kindermisbruiker zijn en een netwerk van pedo’s onderhouden, bestaand uit de elite van de samenleving, die liever niet ontmaskerd willen worden. Epsteins vermeende zelfmoordpoging zou eigenlijk een liquidatie zijn door (of in opdracht van) een lid van datzelfde pedonetwerk. En hoewel daar eerst nog wat lacherig over werd gedaan, blijkt het verhaal nu aan álle kanten te rammelen!

Jeffrey Epstein zat eerst in een gevangeniscel die werd gemonitord. Het is in Amerika mogelijk dat verdachten van zware misdrijven, zoals kindermisbruik en mensenhandel, in de gaten worden gehouden zodat men kan ingrijpen als de verdachte een zelfmoordpoging waagt. De zogeheten suicide watch. Epstein zei, vlak voor hij werd opgesloten, dat hij informatie heeft over het pedonetwerk en belastende informatie bezit over een aantal van haar leden. Toch waagde Epstein binnen zes dagen na opsluiting al een eerste zelfmoordpoging. Hier werden geen beelden van vrijgegeven en hij werd direct overgeplaatst. Maar in deze cel zaten geen camera’s, wat natuurlijk raar is als het om een verdachte die zelfmoord lijkt te willen plegen en dus onder toezicht volgens suicide watch zou moeten staan.

En daar begon de twijfel aan het officiële verhaal. Geen camera’s in zijn laatste cel en camera’s buiten die cel zouden nét op het moment dat hij een tweede succesvolle zelfmoordpoging deed, defect zijn geweest. En dus kon er niets opgehelderd worden over hoe dit zich heeft afgespeeld. Héél raar toch? En nu blijkt dus dat camerabeelden van in zijn eerste cel, die een vermeende eerste zelfmoordpoging wél moeten hebben vastgelegd, door een beveiliger ‘per ongeluk verwijderd’. En door onduidelijke ‘technical errors’ is de backup video óók niet beschikbaar! Najááá zeg, wat ráár!