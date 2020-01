Drie tuigtieners aangehouden voor gewelddadige overval op oude man in Spijkenisse

Zo’n tien dagen geleden rond 22:00 uur aan de Snoekenveen in Spijkenisse, vond daar een overval plaats. Een 77-jarige bewoner ging zijn bed weer uit vanwege geklop op het raam. Toen hij opendeed werd hij belaagd, geschopt en geslagen. De politie heeft nu drie verdachten opgepakt van 16, 16 en 17 jaar oud.

De oudere man probeerde zich nog te verdedigen maar viel uiteindelijk op de grond. Daar waren meerdere schoppen en slagen voor nodig. Voor verdere verdediging was geen energie meer en met de val maakte hij geen schijn van kans meer. De man wist echter nog wel hard te kunnen schreeuwen en dat heeft waarschijnlijk zijn leven gered. De drie jongens vluchtten weg.

Dit soort misdaden zijn echt één van de meest wrange die er zijn. Niet zozeer vanwege het geweld, want daar zijn altijd extremere voorbeelden van te vinden, maar door het geweld in combinatie met het type slachtoffer. Oude en praktisch weerloze mensen, waarbij het toepassen van geweld volstrekt overbodig is om een overval te kunnen plegen. En dan lijkt het er in dít geval ook nog op dat er niet eens echt iets is buitgemaakt. Laat op de avond voor niks een opaatje in elkaar schoppen en als een laffe haas verdwijnen in de nacht. Wat ben je dan een sneu figuur zeg. Ze krijgen waarschijnlijk nog een ‘tweede kans’ ook, zodat ze kunnen bewijzen dat ze hebben geleerd van hun fouten. Want dat weerloze opaatjes ‘s nachts in elkaar slaan niet mag, kan ook niet iedereen weten…