Duidelijke taal! Tolken gaan ‘rechtspraak en asielbranche lamleggen’

Maar liefst 1.500 tolken en vertalers gaan vanaf morgen actievoeren. Opdrachten vanuit justitie, politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en andere overheidsdiensten worden geweigerd. De reden? Bezuinigingen!

De overheid moet vanaf morgen maar veelvuldig gebruik maken van Google Translate, want anders ligt de boel binnen de kortste keren volledig plat! Rechtszaken, asielprocedures en verhoren dreigen compleet tot stilstand te komen. Het gaat maar om zo’n 1.500 man, hoe groot effect kan zo’n groep nou hebben? Nou, er zijn maar 2.600 vertalers ingeschreven in het landelijk register van tolken en vertalers. En 2.000 van die mensen hebben een resolutie met eisen ondertekend. Met andere woorden: zo’n 50- tot 75 procent van de totale sector kapt er morgen mee en gaat staken!

De reden voor de staking is niet alleen een kwestie van geld en tarieven. Het lijkt erop dat het grootste probleem is dat de minister het register heeft opengesteld. Daardoor kunnen nu mensen met een lagere taalbeheersing óók ‘tolk’ worden. Maar volgens de tolken en vertalers is alleen de taal kunnen spreken niet genoeg om ook tolk of vertaler te kunnen zijn. Daar komt ook nog eens bij dat de minister van plan is om commerciële bedrijven in te schakelen via aanbestedingen.

Zo gek is het dus niet dat die tolken nu de straat opgaan. In zo’n beetje iedere sector waar je dit soort plannen uitrolt, krijg je te maken met een gigantische weerstand. Ineens word je geconfronteerd met een gigantische concurrentie die ook nog eens van mindere kwaliteit is. Als ze ook nog goedkoper waren, dan zou er tenminste nog op kwaliteitsverschil kunnen worden geconcurreerd. Dan zou een professionele tolk voor bepaalde (simpelere) diensten wellicht een lager tarief kunnen vragen. Maar dat is hier niet aan de hand. De professionals worden op één hoop gegooid met de amateurs, die hetzelfde gaan vangen voor het leveren van broddelwerk. Heel dom.