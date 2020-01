EU vreest escalatie en nodigt Iraanse minister uit

De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd voor gesprekken in Brussel. De situatie in het Midden-Oosten maakt de hoge heren in Brussel blijkbaar ook ietwat ongemakkelijk.

Net nu de boel écht lijkt te escaleren, roept de EU op tot ‘de-escaleren’. Een beetje als een hysterische moeder op een schoolplein die al het getreiter tussen twee kinderen heeft genegeerd, maar na de eerste klap ineens eist dat het wel gezellig moet blijven. Zo werkt het natuurlijk niet!

EU-landen willen graag hun schaapjes op het droge houden en de nucleaire overeenkomst van 2015 in stand houden. Iran lijkt zich echter eerder klaar te maken voor een tegenaanval en de uraniumverrijking juist verder op te voeren. Aandelenbeurzen in het Midden-Oosten gingen al ‘over een breed front’ omlaag, wat in de praktijk een duurdere olieprijs betekent.

Volgens mij zal het de EU-lidstaten een rotzorg zijn wat er in het Midden-Oosten gebeurt, zolang de eigen economie er maar niet door tot stilstand komt: hoge olieprijzen, angst voor een nieuwe vluchtelingengolf, mogelijk nieuwe aanslagen en het diplomatiek getouwtrek tussen bondgenoot Amerika en het enge maar economisch interessante Iran. Mocht het echt verder escaleren, dan is het niet zo moeilijk om te bedenken dat het voor de EU dus een rottijd gaat worden. Niet omdat de voorgenoemde onderwerpen niet het hoofd kunnen worden geboden, maar juist omdat niemand met échte oplossingen aan de slag lijkt te willen gaan.