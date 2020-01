Gefeliciteerd! Drenthe krijgt grootste islamitische begraafplaats van West-Europa

Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (Bibin) heeft al de helft van het benodigde geld bij elkaar voor een grote islamitische begraafplaats in Zuidlaren. Misschien wel de grootste van West-Europa, want er moeten zo’n 1.400 begraafplaatsen voor moslims komen.

Het is de bedoeling om 410.000 euro in te zamelen en de particuliere begraafplaats Lits de Fenix in Zuidlaren over te nemen. Ze zijn op de helft en ze hebben er alle vertrouwen in op tijd aan voldoende geld te komen. Moslims willen kennelijk graag een eigen begraafplaats waar geen niet-moslims liggen én ze moeten met hun gezicht richting Mekka begraven liggen. Oh en het moet een eeuwige rustplaats zijn, dus het kon nog wel eens snel druk worden.

En hoewel ze zeggen dat ze geen ‘buitenlandse invloeden’ willen, hebben twee behoorlijk dubieuze moskeeën in Den Haag (As-Soennah en Mohsinin) samen 28.000 euro gedoneerd. Bij elkaar gekregen door ‘met de pet rondgaan’ bij moskeebezoekers. Ik geloof er geen zak van.

En ik snap ook heus wel dat Nederlandse moslims in Nederland begraven willen worden. Maar onder de vlag van religie wordt hier wel weer een wig gedreven of wat wijder gemaakt. Een soort schijnintegratie waarbij een clubje z’n eigen hoekje uitkerft. Uniek is het niet en logisch is het zeker. Er zijn zat andere groepen die ook zoiets doen. Maar wenselijk vind ik het alles behalve.