Haatgekkies As-Soennah moskee moeten onder ede verschijnen voor de Tweede Kamer!

Het bestuur van het haat hol in Den Haag moeten onder ede verschijnen in de Tweede Kamer. Een parlementaire commissie heeft een verhoor onder ede aangevraagd en het bestuur van As-Soennah kunnen we binnenkort bewonderen in ons parlement. Nu maar niet hopen dat ze aan Taqiyya doen.

We zijn benieuwd met welke vragen parlementariërs op de proppen komen, de financiering van veel moskeeën is op zijn minst dubieus te noemen. Verschijnen voor het verhoor is verplicht. De moskee noemt het onrechtmatig en dreigt niet te komen. De soap is nu al begonnen.

Volgens onderzoek zou de As-Soennah moskee miljoenen aan geld ontvangen van zogeheten ‘onvrije’ – of zoals Trump zou zeggen: Sh*tholes – landen. Ook komt het geld van extreem fundamentalistische takken van de islam. Iets wat wij logischerwijs niet willen importeren in het land.

Het bestuur gaat hier niet mee akkoord en zal alles proberen om te traineren en te weigeren voor ons parlement te verschijnen. Dit terwijl, als ze onschuldig zijn, niks te verbergen zouden hebben.

“Zij zal dan ook alle rechtsmiddelen benutten om de afbraak van onze rechtsstaat tegen te gaan.

Het begin van diverse verhoren staat gepland in begin februari. Tot dan zullen we zien waar deze soap toe leidt. We verwachten genoeg sensatie in ieder geval!