HAHA! Pieter Omtzigt slaat zeurende oud-senator Kees de Lange met feiten om de oren

Soms is het echt heerlijk om te zien hoe een man als Kees de Lange even de oren gewassen wordt door anderen. In dit geval is die andere persoon Pieter Omtzigt, Kamerlid van het CDA. Nadat hij continu bekritiseerd werd door De Lange op Twitter (en in artikelen) had hij er genoeg van. Zijn antwoord op de kritiek? Hij confronteerde De Lange met feiten uit diens eigen carriere in de politiek. Oeps.

De Lange zat zelf in de Eerste Kamer. Als oppositielid. Beter gezegd: eerst als Kamerlid voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en daarna, omdat hij ruzie kreeg met die eigen OSF, in zijn eentje. Sinds zijn senatorschap staat De Lange vooral bekend als fervent twitteraar. En met “fervent” bedoel ik eigenlijk geobsedeerd. De man is werkelijk niet weg te slaan van het sociale netwerk. Dag in dag uit leest hij er iedereen de les.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had daar vrijdag zijn buik vol van. De rant die hij vervolgens op Twitter gooide was werkelijk episch. “Je bent 4 jaar senator geweest. Oppositielid,” schrijft Omtzigt aan De Lange. “En je hebt toen precies 4 schriftelijke vragen gesteld. Twee over Friesland, een over een stomme vacaturetekst en eentje over het pensioenpact. Waarom vroeg je toen nooit naar het soort moeilijke onderwerpen waarover je nu vraagt?”

De Lange antwoordde vervolgens door te stellen dat het hem al snel duidelijk was in de Senaat “dat het stellen van kamervragen om nietszeggende antwoorden te ontvangen een weinig zinvolle bezigheid was met een partijkartel dat geen kritisch geluid tolereert.”

Maar wacht eens, dat is geen logisch excuus. Of, zoals Omtzigt het verwoordt, “dit antwoord is lachwekkend. Je moedigt mij aan moeilijke vragen te stellen en moties van wantrouwen in te dienen terwijl je het zelf nooit deed. In al die vier jaar dat je senator was, had de regering een minderheid in de senaat. En nog vermakelijker. Je vraagt me meerdere keren een motie van wantrouwen in te dienen. Nu dient de Tweede Kamer wel eens te veel moties (van wantrouwen) in. Maar jij overdreef wel aan de andere kant: 0 moties. Terwijl de oppositie de meerderheid had!”

Maar toch een vraag he? (1)https://t.co/5QHqYtVaBW — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 3, 2020

Nou, dit is dus echt een epische takedown he? Heerlijk.

