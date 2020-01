Harteloos: dakloze moeder moet kiezen welke van haar kinderen ze mee de opvang mag innemen

Er gaat in Nederland iets heel erg grondigs mis met het daklozenbeleid. Moeders met kinderen die straat moeten slapen, mogen niet met hun hele familie de noodopvang in. Ze moeten letterlijk kiezen wie er die nacht in een bed slapen, en wie op de straattegels.

Je zou als ouder maar moeten kiezen tussen je kinderen. Het is niet voor niets een gewild martelmiddel voor bloeddorstige tirannen: je kan moeders tot waanzin en wanhoop drijven door ze te laten beslissen welke van hun kinderen iets wordt aangedaan, en welke (voorlopig niet). Je haren gaan er van overeind staan. Dus des te schrijnender is het om te lezen dat dit harteloze beleid dus ook gewoon wordt toegepast in Nederland. Dat legt een reportage van het Algemeen Dagblad bloot. Zij hebben gepraat met dakloze moeders, en je wordt bepaald niet vrolijk van wat ze zijn tegenkomen:

“Bij de moeder-kindopvang ‘Zij aan Zij’ van het Leger des Heils in Den Haag kan ze terecht. Maar dan moet ze een van haar drie kinderen afstaan. De beschikbare ruimte is overvol en er is geen plek voor moeders met drie kinderen, bevestigt het Leger des Heils. De druk is op haar is enorm, zegt [dakloze moeder] Nicol. ,,Het drijft je tot wanhoop. Waar laat ik mijn kind?” En welke van haar drie kinderen moet ze in vredesnaam uitkiezen om buiten te sluiten? Ze kan en wil die hartverscheurende keuze niet maken.”

Het Leger des Heils klopt al jaren aan bij de gemeente voor meer geld, maar die komt niet over de brug. Die is te druk met prestigeprojecten en het betalen van de vergoeding van salafistensukkel Arnoud van Doorn. En dus krijgen moeders te horen: leuk dat je je aanmeldt voor de dagopvang, maar je zal één van je kinderen op de stoep moeten laten slapen. Lekker dan.

Heel erg triest.