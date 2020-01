Het Witte Huis bezoeken? Een visum aanvragen is nog nooit zo simpel geweest!

Geen tijd of zin om eindeloos te wachten op een consulaat of ambassade waar je een afspraak hebt gemaakt met een nukkige Rus die amper Engels kan spreken? Daar is tegenwoordig een oplossing voor, een visum aanvragen voor jouw droomland is nog nooit zo makkelijk geweest. Nu heb je totaal geen excuus om de militaire parade op het Kremlin niet live te zien op de Dag van de Overwinning. Of beter nog: om komend jaar de herverkiezing van Donald Trump mee te maken! Dus schroom niet en neem een kijkje voor de tal van visa keuzes!

2020 belooft zo een fantastisch vakantiejaar te worden. Waar vroeger een visum aanvragen een enorm gedoe was kan dit tegenwoordig met enkele clicks! Altijd al die spirituele ontdekkingsreis willen maken om zo je jaarlijkse CO2 voetafdruk even extra te vergroten? Een visum is zo geregeld! Van Myanmar tot aan de begraafplaats van de spiritueel-leider Pol Pot van onze grote vriend Paul ‘Pol Pot’ Rosenmöller, Visumbuitendland.nl heeft het allemaal.

2020 is het jaar dat we naar alle waarschijnlijkheid weer prachtige beelden te zien krijgen van millennials die ter aarde storten om The Don weer herkozen zal worden. Een visum aanvragen om dit spektakel stuk mee te maken is nu speciaal voor extra eenvoudig! Dit is de kans om het politieke hart van de Verenigde Staten te bezoeken en wellicht een glimp op te vangen van president Trump.

Helaas heb je speciale toestemming nodig om de Verenigde Staten binnen te komen, wat neerkomt op veel papierwerk en veel tijd. Gelukkig is het via Visumbuitenland.nl enorm eenvoudig om dit visum alsnog te krijgen. Zij zullen al het papierwerk in orde maken zodat jij helemaal ontspannen aan je rondreis door de Verenigde Staten kan beginnen!

Heb je niks op met Amerikanen? Zie je het niet zitten om de Amerikanen te bezoeken of heb je niet zo veel met Trump op? Gelukkig kan je altijd nog op vakantie naar het ‘Grote gevaar in het Oosten’ – of welk negatief frame dan ook dat de Russen ditmaal op zich geplakt krijgen.

Vraag dat visum aan!

Wij raden aan, mits dit in uw agenda past, om Rusland te bezoeken in de week van 9 mei. Op 9 mei zelf herdenken de Russen de zogeheten Dag van de Overwinning. Dit is de dag waarop de Russen vieren dat zij Nazi-Duitsland versloegen, tijdens deze dag is Moskou het centrum van een weergaloze militaire parade. Alles wordt uit de kast gehaald om de Russische trots aan de wereld te laten zien. De beelden en foto’s op de site van het Kremlin spreken boekdelen!

Naast de enorm imposante militaire parade zijn in de vele pracht parken van Moskou diverse concerten aan de gang. Als het gaat om klassieke muziek dan hebben de Russen meer dan genoeg aanbod voor u. Van Tsjajkovski tot Rachmaninov de beste orkesten van Rusland zijn die dag te horen om u een weergaloos optreden te verzorgen!

Geen gezeur met het aanvragen van een visum – wat nogal lastig kan zijn voor Rusland – binnen een paar minuten is alles in gang gezet. Zo kunt u uw vrije tijd nuttiger besteden; zoals aan het uitzoeken van mogelijke bezienswaardigheden!

Het aanbod van Visumbuitenland.nl is enorm, dus mocht u nog geen inspiratie hebben waar u naar op vakantie wilt, dan kunt u zich zeker laten inspireren door het enorme aanbad op de site. Vele vakantiedromen kunnen werkelijkheid worden, gedoe rond een visum aanvragen behoort nu werkelijk waar tot het verleden!

Altijd al de wonderenwereld willen zien van de Egyptische farao’s of een zoektocht naar de restanten van de legendarische bibliotheek van Alexandrië? Het kan zomaar! Binnen enkele clicks bent u al bijna onderweg naar uw vakantiebestemming!

Bij deze raden wij u dan ook aan om een rustig een kijkje te nemen op de site van Visumbuitenland.nl, want dit is een uitgelezen kans om eenvoudig en zorgeloos een vakantiebestemming te kiezen, die voorheen best tijdrovend was. Het bedrijf neemt namelijk alle stress van u weg dat komt kijken bij een een aanvraag van een visum. Dus mocht u lak hebben aan het doemdenkerij van Greta Thunberg en lekker op vakantie willen naar de andere kant van de wereld? Neem dan vooral een kijkje op de site van Visumbuitenland.nl en laat je inspireren voor een toekomstige vakantie! Keuze genoeg namelijk!