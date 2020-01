In de pan gehakte Islamitische Staat gaat nu strijd aan met Israël: ‘nieuwe fase’

Islamitische Staat heeft een nieuwe leider, omdat de vorige zichzelf opblies bij een inval. Abu Ibrahim al-Hashimi neemt het stokje over. Maar in plaats van een nieuwe poging om terrein te winnen, na al die nederlagen, kiest de ISIS-leider liever voor “belangrijke operaties tegen Israël“. Die heeft z’n prioriteiten wel op orde zeg!

Rare snuiters, die Syriëgangers! Toen Islamitische Staat opkwam was er een strategie die ietwat leek op de Blitzkrieg: snel om je heen grijpen en in rap tempo de vijand verdrijven, vóór hij een tegenaanval kon beginnen. Daarbij hadden ze het voordeel dat omringende landen de handen vol hadden aan binnenlandse opstanden/rebellen. Maar na een relatief korte periode van tactisch voordeel, kwam het zware geschut (van voornamelijk Rusland en de Amerikanen) op het strijdtoneel en leverde ISIS het ene na het andere bolwerk in. En op een gegeven moment leek er niet veel meer van over te zijn van het nog maar net gestichte Kalifaat. Syriëgangers keerden zelfs weer terug of willen dat nog steeds.

Niet echt het juiste moment voor een tegenaanval, of wel? En al helemaal niet tegen een land als Israël, wat natuurlijk tot de tanden toe is bewapend. ISIS heeft de strategische prioriteiten niet helemaal op orde denk ik. Want zelfs op het toppunt van hun macht en invloed is Israël niet of nauwelijks aangevallen (bij mijn weten dan).

Het klinkt dus allemaal een beetje onzinnig en als bluf, maar mochten ze het proberen dan hoop ik dat Israël ze met grof geschut opblaast. Irritant volk.