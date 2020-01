Iraanse president blaast nieuw ballonnetje: Trump ’mondiale onruststoker’

President Hassan Rohani van Iran heeft zijn Amerikaanse collega Donald Trump afgeschilderd als een ‘mondiale onruststoker’. Ook maakt Rohani het verwijt dat Trump de wereld zou hebben verslechterd met zijn politieke beleid. Er is meer crisis in de wereld ontstaan sinds Trump aan de macht is, aldus Rohani tijdens een toespraak in het zuidoosten van Iran.

De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten liep recentelijk op door de liquidatie van de hoog geplaatste Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak. Eerder deze week vergeleek Rohani Trump al met een ‘pestkop op de middelbare school’. Ayatollah Ali Khamenei betitelde de Amerikaanse president en diens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag als een stelletje ‘clowns’.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 januari 2020