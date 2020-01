Irak bang om wederom strijdtoneel te worden: eist vertrek van Amerikaanse soldaten op Iraaks grondgebied

Het Iraakse parlement heeft zich in een resolutie tijdens een bijzondere vergadering, uitgesproken tegen de militaire aanwezigheid van andere landen in Irak. Het gaat natuurlijk voornamelijk om Amerikaanse soldaten, die nu een gevaar vormen omdat ze de situatie tussen Iran en de VS zouden kunnen laten escaleren.

In Bagdad hebben ze weinig zin in wéér een destabiliserend conflict in de regio, laat staan één in eigen land. Irak heeft veel strijd gezien de afgelopen decennia en dreigt nu natuurlijk wéér een strijdtoneel te worden. Na Saddam Hussein en de Amerikaanse invasie was er van stabiliteit absoluut geen sprake meer. Het opkrabbelen was nog maar net begonnen of het geouwehoer met IS waaide alweer hun kant uit. En nu dat grotendeels verslagen is, maar de onrust in het land nog steeds de boventoon voert, lijkt Irak tussen Iran en de VS in te zijn komen te staan.

Of het doel van het Iraakse parlement is om neutraal te blijven (of op z’n minst niet het strijdtoneel te worden) in het geval van een mogelijk conflict, of dat het sympathie voor Iran heeft en op deze manier probeert te de-escaleren, is onduidelijk. De vraag is of de VS überhaupt zal gaan luisteren naar de eisen van de Iraakse resolutie. In plaats van de-escaleren zou deze resolutie dus ook júist voor extra spanning kunnen zorgen!