Jan Roos lacht “flapdrol” Peter R. de Vries uit vanwege loos dreigement

Vorig jaar kreeg Jan Roos de tip van “een heel goede en betrouwbare bron” dat Marc van der Linden door RTL Boulevard op een zijspoor was gezet “omdat hij nogal snoepte van de verdovende middelen.” Hij zou zelfs tijdens een uitzending te studio zijn uitgezet omdat hij “nogal verward” overkwam.”

Op Saltmines.nl legt Roos uit dat hij dat onderwerp op zich niet eens zo heel interessant vond, ware het niet dat Boulevard “zonder knipperen andermans privéleven op de buis flikkert als het niet lekker loopt, maar over eigen mensen zwijgt als het graf. Ook is die Van der Linden hoofdredacteur van het roddelblad Weekend waar praten over geheimen van BN’ers het verdienmodel is. Maar nu waren ze dus stil.” Zoals hij terecht stelt hebben ze daar een woord voor bedacht in onze taal: hypocriet.

Vervolgens ontkende Van der Linden het verhaal en dreigde hij zelfs met een rechtszaak tegen Roos. Een dag later kreeg Roos door dat Van der Linden dat toch maar niet zou doen omdat hij hem zogenaamde “de aandacht” niet gunde. Dat was precies dezelfde reactie die hij kreeg van Gordon. Die zou hem voor de rechter slepen omdat hij de euvele moed had om bekend te maken dat Gordon was weggestuurd bij een feestje van Linda de Mol “wegens ernstige misdragingen en drugs aanbieden aan gasten.” Klopte niets van, aldus Gordon, en hij zou Roos aanklagen. Uiteindelijk deed hij dat toch maar niet. Een verstandige zet, want Roos baseerde zich op verschillende bronnen waaronder zijn eigen nichtje aan wie Gordon de drugs blijkbaar had aangeboden. Oeps.

Afijn, onlangs was Roos bij Wilfred Genee voor een interview. Die vroeg hem hierover. Nou, zei Roos, dat verhaal over Van der Linden was afkomstig van Peter R. de Vries. Hij vertelde dat aan zijn bron, die hij weer voor 100% vertrouwt.

De Vries reageerde furieus. Er was niets van waar! Onzin! Hij zou met een rechtszaak komen! Het advocatenkantoor van De Vries’ zoon stuurde Roos zelfs een dreigmail. Roos was daar niet van onder de indruk en liet weten geen woord terug te willen nemen.

Enfin, ik vertel @wilfredgenee dat het verhaal dat Marc van der Linden bij @RTLBoulevard eruit was gezet wegens niet meer functioneren door verdovende drugs uit de koker van Peterrrrrrrrrrrdevries kwam. Peter stuurt zoons advocatenkantoor op me af met eis tot rectificatie. — Jan Roos (@LavieJanRoos) January 7, 2020

De reactie? De Vries laat weten dat hij toch maar niet naar de rechter stapt. Hij gunt Roos de aandacht namelijk niet.

Ha.

Zoals Roos stelt:

“Dat betekent dus niets anders dan ik gun mezelf de afgang van het verliezen niet. Hilarisch.”

Zo, die zit.

