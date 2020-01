JOVD Amsterdam: denk ook eens aan mensen met een kleine portemonnee!

De Amsterdamse JOVD e.o. is fel tegen het invoeren van tolheffing in de hoofdstad. Volgens Cesar van Rooij, bestuurslid bij de JOVD Amsterdam e.o., wordt de automobilist al te hard aangepakt door de gemeente en ligt bij een tolheffing de absolute grens.

De Amsterdamse coalitiepartijen D66 en GroenLinks willen onderzoeken of het mogelijk is om tol te gaan heffen. Volgens hen is nog meer belasting heffen namelijk de oplossing om de drukte in de stad aan te pakken. Volgens Van Rooij moet de coalitie stoppen met het nog verder in de hoek drijven van de automobilist en ondernemer. Van Rooij: automobilisten met een auto van voor 2008 worden gedwongen een nieuwe elektrische auto te kopen en parkeerprijzen hebben een recordhoogte bereikt waardoor ondernemers bang zijn dat klanten wegblijven. Als hier ook nog – naast dat de automobilist al BPM, BTW, accijnzen en bijtelling betaalt – een tolheffing komt, wordt er echt een grens overschreden. Van Rooij: “Amsterdam moet ook bereikbaar blijven voor automobilisten met een minder gevulde portemonnee”.

Van Rooij erkent dat de drukte moet worden teruggedrongen om de stad leefbaar te houden. Volgens hem kunnen de coalitiepartijen echter beter laten onderzoeken hoe de doorstroom in de stad bevorderd kan worden. Hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden hoe het verkeer beter over de stad gespreid kan worden en wat de gevolgen zouden zijn van het verlagen van de maximumsnelheid. Volgens hem zet dit meer zoden aan de dijk dan de Amsterdammer nog meer financieel te belasten.

Namens het bestuur van de JOVD Amsterdam e.o.

Cesar van Rooij

Bestuurslid Politiek en Voorlichting