Kamerleden woedend op censuur bij Justitie: ‘Ik ben geen complotdenker, maar meen wel een zeker patroon te herkennen’

Bij het Kamerdebat over de doofpot-cultuur bij Justitie was een zichtbaar aangeslagen Kamer zien te zien. Veel partijen realiseren zich dat het niet langer meer kan zoals het nu gaat, er moet iets veranderen. Roelof Bisschop, SGP, herkent zelfs een patroon in dit gedrag bij de Justitie. Als de uitslag van een onderzoek niet bevalt, of niet conform de mening van de ambtenaren top is, dan verdwijnt het in de prullenbak. Bizar gewoon!

De Kamer heeft gelukkig wel staatssecretaris Broekers-Knol weten te overtuigen dat een extern onderzoek nodig. Zij zag hier zelf overig niet zo veel in. Dat zij nog vertrouwt op haar ambtenaren is enerzijds te bewonderen, maar anderzijds ontzettend dom. De top van Justitie heeft nu al tal van keren bewezen dat ze last hebben van een doofpot-fetisj. Alle onwelgevallige onderzoeken ‘verdwijnen’ op rare wijze.

,,Het is wat mij betreft niet nodig. Maar als het helpt om alle wantrouwen weg te nemen, dan is dat misschien een oplossing.’’

SGP’er Bisschop stelt terecht dat er haast een patroon te zien is. Er is iets grondig mis bij Justitie. De enige manier om dit op te lossen is een grote schoonmaak. Wegpromoveren – wat gebruikelijk is – is niet de oplossing. Er moeten koppen rollen, en ditmaal ook van de gehele betrokken top van Justitie. Anders blijven er nieuwe ‘incidenten’ opduiken.